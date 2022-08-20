В Тюмени нашли наркотики в селедке, ливневки стали фонтанами, человек погиб в ДТП

Заключенному тюменской ИК пытались передать наркотики в селедке
Люди находят все более интересные способы передать запрещенные вещества заключенным. В этот раз необычный продуктовый набор нашли у 40-летней женщины. Так, селедка была набита наркотиками, а вместе с рыбой был обнаружен шприцом с метилэфедроном и пакетик с порошком. Такой продуктовый набор хотели передать заключенным ИК-4.
Однако это не единичный случай. Недавно наркотики пытались спрятать в картофеле, но не стали утруждаться передавать посылку. Они решили, что лучше будет закидывать фаршированный запрещенными веществами картофель на территорию исправительной колонии через забор.
Но не только в продуктах питания тюменцы прячут наркотики. Недавно произошел случай, когда в СИЗО-1 передали шампунь, в котором обнаружили гашиш.
Тюменка погибла в ДТП по вине пьяного водителя
На трассе Тюмень — Омск произошла аварий со смертельным исходом. Накануне ночью мужчина за рулем «Лады» не смог справиться с управлением транспортом. В результате, машина улетела в кювет и перевернулась.
На момент аварии в автомобиле находились 39-летний мужчина, его 36-летняя жена и 37-летняя пассажирка. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. В результате аварии водитель не получил повреждений, у его супруги были травмы, а 37-летняя женщина погибла.
Как выяснилось, водитель пьяным сел за руль. Тест показал 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Тюмени ливневки превращаются в фонтаны
В областной столице ливневые системы не справляются с осадками, из-за чего улицы города уходят под воду. Тюменцы публикуют ролики об этом в социальных сетях.
На камеры очевидцев также попала ливневая канализация, которая начала бить фонтаном. Этот инцидент произошел в ЖК «Правобережный», сообщает автор поста.
Также горожане делились похожими видео с улиц 50 лет Октября и Геологоразвечиков. Также под воду уходили улицы в Заречной и Восточной частях Тюмени.