В Тюмени нашли наркотики в селедке, ливневки стали фонтанами, человек погиб в ДТП

Люди находят все более интересные способы передать запрещенные вещества заключенным. В этот раз необычный продуктовый набор нашли у 40-летней женщины. Так, селедка была набита наркотиками, а вместе с рыбой был обнаружен шприцом с метилэфедроном и пакетик с порошком. Такой продуктовый набор хотели передать заключенным ИК-4.