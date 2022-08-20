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В Тюмени на берегу Туры началась битва военных реконструкторов

20 августа 10:49
Фото: «НашГород»
В Тюмени в эти минуты началось торжественное мероприятие, посвященное годовщине присвоения областной столице звания «Город трудовой доблести». На берегу реки Тура, несмотря на начавшийся дождь, стартовала масштабная битва военных реконструкторов.

В акватории реки воспроизведут начало наступательной операции советских войск, в которых принимала участие тюменская 65-я стрелковая дивизия, против финских войск в южной Карелии на реке Свирь. Напомним, Свирско-Петрозаводская операция длилась с 21 июня по 9 августа 1941 года.

Помимо масштабной реконструкции для тюменцев в парке будут работать выставка ретроавтомобилей, стайкбольной техники. Также желающие смогут подкрепиться кашей и чаем на полевой кухне.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Тюмени 20 мая 2021 года президентом России Владимиром Путиным. В этом году, в октябре, в областной столице запланировано открытие стелы, посвященной этому событию.

Финансирует работы по возведению мемориала руководитель ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ» Владимир Шевчик.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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