В Тюмени на берегу Туры началась битва военных реконструкторов

В акватории реки воспроизведут начало наступательной операции советских войск, в которых принимала участие тюменская 65-я стрелковая дивизия, против финских войск в южной Карелии на реке Свирь. Напомним, Свирско-Петрозаводская операция длилась с 21 июня по 9 августа 1941 года.