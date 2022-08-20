В субботу жителей Тюмени ждут дожди и потепление

С 08:00 до 16:00 ожидаются осадки до 1 мм. Воздух в городе прогреется до + 23 градусов, скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. С 17 часов в Тюмени будет малооблачно, влажность повысится до 80%.
Пасмурная погода ждёт жителей областной столицы в воскресенье. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, температура воздуха составит + 20 градусов. Атмосферное давление немного выше нормы.
В следующий понедельник потеплеет до + 22 градусов, осадки маловероятны. Скорость ветра останется в районе 2-3 метров в секунду, влажность около 70%.
На следующей неделе синоптики ожидают потепление (ранее прогнозировалось похолодание). Возможно, что температура воздуха поднимется до + 29.