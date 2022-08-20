У всех жителей Тюменской области есть возможность пройти бесплатное обследование

В результате исследований у более 500 человек выявлено повышенное давление, свыше 1,5 тысяч человек имеют избыточный вес, более 2 тысяч тюменцев нуждаются в коррекции и контроле питания. Каждый пациент по результатам обследования получил краткую консультацию специалиста и был записан на бесплатный прием в центр здоровья для более углубленной диагностики.