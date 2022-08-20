У всех жителей Тюменской области есть возможность пройти бесплатное обследование

С начала года медики Центра обследовали уже более 8 тысяч человек. Жители Тюменского, Заводоуковского, Исетского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского районов смогли бесплатно пройти комплексное обследование как на базе центра здоровья, так и с помощью выездных бригад.
В результате исследований у более 500 человек выявлено повышенное давление, свыше 1,5 тысяч человек имеют избыточный вес, более 2 тысяч тюменцев нуждаются в коррекции и контроле питания. Каждый пациент по результатам обследования получил краткую консультацию специалиста и был записан на бесплатный прием в центр здоровья для более углубленной диагностики.
«Жители всех районов в зоне действия ОБ № могут бесплатно проверить своё физическое состояние в центре. Это возможность значительно повысить продолжительность жизни, ее качество»,отметил главврач больницы Мигран Мартиросян.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.