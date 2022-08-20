Тюменская область предлагает туристам больше идей, маршрутов и интересных мест

Недавно активно заработал экскурсионный маршрут «Сибирский карнавал», где центром притяжения выступает Ялуторовск. На этом и других примерах видно, что туризм становится привлекательным для бизнеса. По словам Дмитрия Пухова, все большее число людей в нем задействовано и все больше идей начинает реализовываться.