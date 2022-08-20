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Тюменская область предлагает туристам больше идей, маршрутов и интересных мест

20 августа 11:02
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменской области занимаются созданием туристического продукта 15 местных туроператоров. При этом с каждым годом увеличивается число маршрутов и количество мест, интересных путешественникам, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Сейчас в регионе сть пять брендовых туристических маршрутов, которые уже оценили как жители области, так и гости области.

«Костяк тюменского туризма: маршруты, связанные с Тюменью, Тобольском, царской династией и нашими термальными источниками. Всего же туроператоры сейчас предлагают более 60 различных экскурсий. И с каждым годом их становится больше»,отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Они меняются, добавляются новые объекты осмотра. К примеру, музей ЦУМа, где можно окунуться в советское прошлое и узнать много интересного об ушедшей эпохе, или Тюмень купеческая.

В этом году для посещения также открыты тобольский агротуристический комплекс «Золотая подкова», этнопарк «Юрибей» и глэмпинг «Сота-парк» в Тюменском районе.

Недавно активно заработал экскурсионный маршрут «Сибирский карнавал», где центром притяжения выступает Ялуторовск. На этом и других примерах видно, что туризм становится привлекательным для бизнеса. По словам Дмитрия Пухова, все большее число людей в нем задействовано и все больше идей начинает реализовываться.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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