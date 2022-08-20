Новую школу в Плеханово достроят в 2023 году

«Стройка идет полным ходом, современное школьное здание возводится по индивидуальному проекту», сообщил Александр Моор на странице своего тг-канала.
Напомним, строительством школы в Плеханово площадью около 20 тысяч квадратных метров и стоимостью 1,5 миллиарда рублей занимается ООО «Сипэк». Согласно проекту, образовательное учреждение будет состоять из шести блоков разной этажности. Здесь организуют пять параллелей с 1 по 9 класс и три параллели с 10 по 11 класс. Количество учеников в каждом классе составит 25-30 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году к 1 сентября в Тюменской области откроют шесть новых школ. Всего в течение ближайших пяти лет в регионе появятся 45 новых общеобразовательных заведений. Кроме того, к 2024 году в регионе не останется ни одной деревянной школы. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор региона.
Так, за счет бюджета Тюменской области к 2024 году будут построены 24 новые сельские школы. Из которых пять возведут в следующем году. Сейчас для них разрабатывается проектная документация, а также идет поиск подрядных организаций. Еще 19 объектов будут построены в 2024 году. Три новых школы возводятся в данный момент.