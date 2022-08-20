Новую школу в Плеханово достроят в 2023 году

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году к 1 сентября в Тюменской области откроют шесть новых школ. Всего в течение ближайших пяти лет в регионе появятся 45 новых общеобразовательных заведений. Кроме того, к 2024 году в регионе не останется ни одной деревянной школы. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор региона.