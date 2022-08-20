На тюменской трассе по вине пьяного водителя произошло смертельное ДТП

В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в автомобиле находились две пассажирки — 36-летняя жена автовтовладельца и 37-летняя женщина. Они, также как и водитель, не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, сам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В результате аварии погибла 37-летняя пассажирка. Жена водителя получила травмы, сам он не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по вине нетрезвой водительницы произошло ДТП на улице Западносибирской. Тюменка за рулем Hyundai Solaris въехала в Nissan. 37-летняя женщина нарушила правила очередности проезда.