На тюменской трассе по вине пьяного водителя произошло смертельное ДТП

В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в автомобиле находились две пассажирки — 36-летняя жена автовтовладельца и 37-летняя женщина. Они, также как и водитель, не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, сам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.