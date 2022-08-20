nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На тюменской трассе по вине пьяного водителя произошло смертельное ДТП

20 августа 05:16
Фото: ГИБДД Тюменской области
Один человек погиб в ДТП сегодня ночью в Абатском районе. Авария произошла в 23:20 на 353-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. 39-летний водитель Lada не справился с управление автомобиля и вылетел с автодороги в кювет. Машина перевернулась.
Сюжет
Тюмень

В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в автомобиле находились две пассажирки — 36-летняя жена автовтовладельца и 37-летняя женщина. Они, также как и водитель, не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, сам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате аварии погибла 37-летняя пассажирка. Жена водителя получила травмы, сам он не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по вине нетрезвой водительницы произошло ДТП на улице Западносибирской. Тюменка за рулем Hyundai Solaris въехала в Nissan. 37-летняя женщина нарушила правила очередности проезда.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25