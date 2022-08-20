Какие полезные травы из огорода можно заготовить на зиму

Можно высушить и в духовке. На противень в два слоя кладут пергамент или фольгу, выкладывают ягоды. Предварительно духовку нужно разогреть до 45 градусов, только потом отправить туда противень с ягодами на 1 час. Далее смородину достают и дают остыть. После остывания выставляют температуру на 70 градусов и снова сушат ягоды до желаемого состояния.