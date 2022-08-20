Какие полезные травы из огорода можно заготовить на зиму

Практически на каждой даче растут разные виды мяты, мелисса. Они отлично подходят для заваривания чая. Обладают мягким освежающим вкусом, успокаивает, снимает стресс и напряжение. Также чай с мятой перед сном поможет справиться с бессонницей.
Перед тем, как заготовить мяту на зиму, нужно стебли с листьями промыть и подсушить, положив на полотенце. Есть два способа сохранить растение — заморозить или высушить.
«Я больше люблю замороженную мяту. Обрываю листья и кладу в пластиковом контейнере в морозилку. Завариваю её так: кладу два-три листика на кружку кипятка, жду 3-4 минуты и пью. Этот способ удобен и тем, что замороженной мятой можно украсить десерты», рассказала «Нашему Городу» тюменка Анна.
Для сушки мяты есть два способа. В первом способе стебли вместе с листьями связывают в небольшие пучки и развешивают в проветриваемом помещении. Во втором способе листья мяты раскладывают на бумажных полотенцах, пергаментной бумаге или на обычном полотенце.
Важно, чтобы на мяту не попадали солнечные лучи — так она перестанет быть ароматной. Не стоит сушить и в духовке.
Листья и ягоды смородины, малины, клубники, облепихи тоже прекрасно подходят для чая.
Листья смородины содержат витамин С, минеральные вещества, антиоксиданты. Чай со смородиной помогает бороться с вирусами, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным эффектом. Листья собирают в сухую погоду. Сушат их в проветриваемом помещении в тени или в духовке при 50-60 градусах.
Листья малины перед приготовлением чая ферментируют, чтобы они сохранили аромат. Перед ферментации листья не моют, поэтому нужно собирать их в чистых местах — точно не около дороги. Малиновые листочки плотно укладывают в стеклянную банку, закрывают её крышкой и ставят на солнце на сутки.
После этого листву нужно достать и хорошо помять руками, добавляя три столовые ложки холодной кипячёной воды. Готовую массу необходимо положить в миску и накрыть плотным полотенцем, оставить на 8 часов. Затем идёт процесс сушки — можно использовать духовку или электросушилку. Засушенные листья хранят в закрытой стеклянной таре.
Ягоды смородины для чая можно засушить различными способами, но для начала их нужно собрать. Делают это в сухую погоду. Собирают созревшие не повреждённые ягоды, перебирают их от веточек, моют и немного обсушивают бумажным полотенцем или салфетками.
Первый способ сушки — в микроволновке. Ягоды выкладывают на хлопчатобумажную ткань на тарелку в микроволновке. Сверху накрывают той же тканью. Необходимо выставить режим на 200 ВТ, и включить на 5 минут. Если не все ягоды просохли, то повторить процесс, проверяя смородину каждые 30 секунд.
«Сушу чёрную смородину для чая в микроволновке. Это занимает намного меньше времени. После заваривания она становится такая ароматная. Сразу вспоминаю времена, когда у бабушки в гостях такой чай пила. Ещё люблю замораживать, заливать кипятком и ложкой раздавливать. Похоже на морс»,вспоминает горожанка Алина.
Можно высушить и в духовке. На противень в два слоя кладут пергамент или фольгу, выкладывают ягоды. Предварительно духовку нужно разогреть до 45 градусов, только потом отправить туда противень с ягодами на 1 час. Далее смородину достают и дают остыть. После остывания выставляют температуру на 70 градусов и снова сушат ягоды до желаемого состояния.
Ромашка аптечная отличается от полевой — у нее короткие листья и выпуклая серединка. Из нее делают отвар. Аптечная ромашка помогает при аллергиях, простудах. Также имеет обезболивающий и противосудорожный эффект.
Цветки ромашки собирают, когда роса уже сошла. Затем приступают к сушке. Необходимо разложить цветки на ткать, чтобы не было кучек. Сверху накрывают марлей или другой легкой тканью. Затем оставляют в сухом и темном месте. Такой способ может занять 8-14 дней.
Можно высушить цветки ромашки и в духовке, однако это не самый удобный вариант. На весь процесс уйдет 3-6 часов. Противни застилают пекарской бумагой, нагревают духовку до 40 градусов. Цветки сушат 1 час, затем дают духовке остыть, ворошат растение. Так повторяют до достижения необходимого результата. При этом дверцу духовки не закрывают полностью, чтобы ничего не подгорело.
«Мне ромашка хорошо помогает, если появляются симптомы простуды. Пью её на ночь, полощу горло. Кашель быстрее проходит, горло не першит. Завариваю сухие цветки и лечусь»,поделилась с «Нашим Городом» Наталья.
Для лечебных целей подходят также чистотел, зверобой, иван-чай, полевой клевер, фенхель, эхинацея и другие растения. Укроп и петрушка, хоть и считаются зеленью для салатов, тоже подходят для лечения.
Например, засушенные семена укропа положительно сказываются на иммунитете, пищеварительной системе, их используют для борьбы с мочеполовыми заболеваниями, гипертонией. Семена собирают, когда они становятся коричневыми. Их снимают с «зонтика», раскладывают на листы в теплом сухом месте.
Засушенные семена укропа используют для повышения давления — измельчают в порошок и заваривают настой из 1 чайной ложки семян. Для нормализации работы ЖКТ 2 чайные ложки сухих плодов заливают литром кипятка и настаивают, а затем пьют.
Отвар зверобоя тоже очень полезен для организма, а трава растет зачастую прямо на дачном участке. После его применения снимаются спазмы в желудке, начинает быстрее выводится желчь, налаживается работа мочевого пузыря и почек.
Специалисты советуют зверобой сушить естественным способом, подвешивая его в темных проветриваемых помещениях небольшими пучками. Для сохранения целебных свойств важно, чтобы на растение во время сушки не попадали солнечные лучи.
«В домашней аптечки у мамы были всевозможные засушенные травы. Если говоришь, что болит горло, достает ромашку или эхинацею. Болит живот — крапива или зверобой. Все эти средства она выращивает на собственной даче. Очень удобно»,объяснила тюменка Анастасия.
Высушить траву можно и на бумаге. Необходимо разложить на пергамент веточки зверобоя, периодически вороша её. Закончить сушку можно в сетчатых мешочках.
Лечебными свойствами также обладают цветки эхинацеи и календулы, листья крапивы и подорожника, ягод шиповника.