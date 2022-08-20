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Как продать машину с запретом без последствий

20 августа 03:12
Фото: Гидрач.рф
Запрет или ограничения на регистрационные действия на автомобиль накладываются что бы ограничить собственнику машины право распоряжаться имуществом.

При запрете запрещены: перерегистрация, снятие с учета, прекращение регистрации, утилизация автомобиля.

Часто называют такое явление «вечный учёт» — авто вечно числится на собственнике, пока не решится причина наложения санкций.

Запрет на регистрацию прямо не запрещает собственнику продавать авто, но значительно осложняет эту процедуру.

Фото: Гидрач.рф

Продать авто с запретом можно 2-мя способами:

  • Разобраться с причиной наложения запрета. Обычно это долги, которые нужно оплатить и предоставить приставам чеки об оплате. Через некоторое время запрет с авто снимется, и вы сможете продать авто.
  • В случае, если нет желания и возможности исправить причину ограничений, авто можно продать с запретом.

Интернет пестрит объявлениями с предложениями «Выкуп авто с запретом дорого». Большинство сайтов принадлежит перекупщикам, и они покупают запретные автомобили для перепродажи.

Продав машину с «вечным учетом» перекупщикам, хозяин обретает очень много проблем, некоторые из них вечные, как и учет. Есть очень много мошеннических схем с подобными авто, все они оборачиваются для хозяев проблемами несоизмеримыми с выгодой от продажи транспорта. Опишем пару самых популярных схем перепродажи:

  • С пометкой в объявлении «Авто в запрете, можно ездить и не платить штрафы с камер». И они правы, штрафы за нарушение ПДД зафиксированные камерами ГИБДД приходят собственнику авто, а не водителю. Собственник вынужден вечно платить чужие штрафы, так как снять с учета машину он не может. К нам обращалась за консультацией девушка, которая продала свою запретную BMW перекупщикам и получала ежедневно штраф 5000 руб. за проезд на красный свет.
  • Как чистый авто без запретов. Вин-номер авто подменяется, что бы покупатель не заметил обмана. Объявление публикуется с одноразовой сим-карты, которая после продажи авто выкидывается. Афера вскрывается в ГИБДД при попытке обманутого покупателя поставить машину на учет.

Как продать запретный авто без проблем

Единственный вариант продажи запретного авто — это продажа его на разбор. Только при продаже на разбор вы можете быть уверены, что авто далее эксплуатироваться и перепродаваться не будет.

Авторазбор Гидрач скупает по самым высоким ценам в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске запретные машины на разбор.

Фото: Гидрач.рф

Только здесь:

  • Вам отдадут все оригиналы документов и гос. номера от авто в подтверждении того, что машина не будет ездить и перепродаваться;
  • В течении недели вы получите фото и видео отчет разбора авто, чтобы вы убедились, что машина восстановлению не подлежит;
  • Опытные автоюристы проконсультируют вас по всем нюансам сделки с запретным автомобилем;
  • Все услуги нашей компании абсолютно бесплатны!

Оставить заявку на оценку авто в запрете на разбор, получить бесплатную консультацию автоюриста, получить бесплатный отчет о юридическом статусе авто, проверить наличии арестов, запретов, залогов, ограничений можно на официальном сайте авторазбора Гидрач — Гидрач.рф.

Не верьте обещаниям перекупов и фирмам-однодневкам. Имея за плечами 7-летний опыт покупки и разбора проблемных авто, мы точно знаем единственный способ избавления от запретного авто без проблем и десятки вариантов продажи подобных авто с последствиями для собственника.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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