Как продать машину с запретом без последствий

При запрете запрещены: перерегистрация, снятие с учета, прекращение регистрации, утилизация автомобиля.
Часто называют такое явление «вечный учёт» — авто вечно числится на собственнике, пока не решится причина наложения санкций.
Запрет на регистрацию прямо не запрещает собственнику продавать авто, но значительно осложняет эту процедуру.
Продать авто с запретом можно 2-мя способами:
Интернет пестрит объявлениями с предложениями «Выкуп авто с запретом дорого». Большинство сайтов принадлежит перекупщикам, и они покупают запретные автомобили для перепродажи.
Продав машину с «вечным учетом» перекупщикам, хозяин обретает очень много проблем, некоторые из них вечные, как и учет. Есть очень много мошеннических схем с подобными авто, все они оборачиваются для хозяев проблемами несоизмеримыми с выгодой от продажи транспорта. Опишем пару самых популярных схем перепродажи:
Единственный вариант продажи запретного авто — это продажа его на разбор. Только при продаже на разбор вы можете быть уверены, что авто далее эксплуатироваться и перепродаваться не будет.
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