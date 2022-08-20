Как продать машину с запретом без последствий

Продав машину с «вечным учетом» перекупщикам, хозяин обретает очень много проблем, некоторые из них вечные, как и учет. Есть очень много мошеннических схем с подобными авто, все они оборачиваются для хозяев проблемами несоизмеримыми с выгодой от продажи транспорта. Опишем пару самых популярных схем перепродажи: