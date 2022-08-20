Дочь тюменки, упавшей навзничь посреди города, рассказала о ее самочувствии

«Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных людей, которые помогли моей маме, потерявшей сознание возле ДК „Строитель“, и вызвали скорую помощь. С мамой всё в порядке. После обращения в травмпункт и проведения обследования были исключены причины инфаркта и инсульта», рассказала «Нашему Городу» Евгения Кравец.
Напомним, инцидент произошел в 12 часов дня рядом с ДК «Строитель». 45-летняя женщина упала в обморок. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, но женщина, пришедшая в себя через несколько минут, от помощи медиков отказалась.
Горожане за потерявшую сознание тюменку переживали и интересовались ее здоровьем.