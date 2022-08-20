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Дочь тюменки, упавшей навзничь посреди города, рассказала о ее самочувствии

20 августа 12:16
Фото: 1Mi
Дочь тюменки, потерявшей сознание в четверг в обед рядом с ДК «Строитель» рассказала о самочувствии женщины. По словам девушки, мамой все в порядке — подозрения на причины инфаркта и инсульта исключены.

«Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных людей, которые помогли моей маме, потерявшей сознание возле ДК „Строитель“, и вызвали скорую помощь. С мамой всё в порядке. После обращения в травмпункт и проведения обследования были исключены причины инфаркта и инсульта», рассказала «Нашему Городу» Евгения Кравец.

Напомним, инцидент произошел в 12 часов дня рядом с ДК «Строитель». 45-летняя женщина упала в обморок. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, но женщина, пришедшая в себя через несколько минут, от помощи медиков отказалась.

Горожане за потерявшую сознание тюменку переживали и интересовались ее здоровьем.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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