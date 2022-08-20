Дочь тюменки, упавшей навзничь посреди города, рассказала о ее самочувствии

«Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных людей, которые помогли моей маме, потерявшей сознание возле ДК „Строитель“, и вызвали скорую помощь. С мамой всё в порядке. После обращения в травмпункт и проведения обследования были исключены причины инфаркта и инсульта», рассказала «Нашему Городу» Евгения Кравец.