За слова в России могут посадить надолго

«Риск того, что подозреваемый сбежит, становится минимальным, если у человека нет загранпаспорта, обычно – это стандартная процедура – загранпаспорт сразу же изымается следствием, нет недвижимости и вообще средств для того, чтобы пересечь границу. Но даже и в этом случае побег куда-то в сегодняшних условиях весьма сложен»отмечает журналист Ева Меркачёва.