За слова в России могут посадить надолго

Эксперты и юристы отмечают, что за определённые слова или пост в интернете люди могут получить срок сопоставимый с совершением убийства или разбойного нападения.
Общее число арестов за 20 лет снизилось почти в 4 раза. Де факто в РФ самыми громкими делами этого лета стали аресты журналистов и учёных. Дмитрий Колкер (специалист по квантовым оптическим технологиям НГУ) уже скончался. Его арестовали, когда он проходил лечение от рака. Обыски по этому делу прошли даже у свидетелей.
Далее под стражей оказались «Народных новостей», на допросы ходит журналист «МК» Лев Сперанский. В Екатеринбурге арестована журналистка «Новой газеты» за репост записи от 2017 года. После «неприятного» комментария в ВК Дмитрия Медведева задержали журналиста Дениса Старостина. Обыски прошли у журналистов в Казани, здесь рассматривается дело об оскорблении представителя власти.
Между тем «скопинского маньяка» Виктора Мохова отправили под домашний арест. Суд полагает, что он может быть виновен в укрывательстве убийства.
«Риск того, что подозреваемый сбежит, становится минимальным, если у человека нет загранпаспорта, обычно – это стандартная процедура – загранпаспорт сразу же изымается следствием, нет недвижимости и вообще средств для того, чтобы пересечь границу. Но даже и в этом случае побег куда-то в сегодняшних условиях весьма сложен»отмечает журналист Ева Меркачёва.
Она отмечает, что выбор меры пресечения в подобных делах слабо согласуется с реальностью.
Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в мае просил региональных судей по возможности смягчать меры пресечения. Стоит отметить, что на домашний арест стали направлять гораздо чаще, чем в 2021 году.
Александр Кошкин тоже полагает, что в последнее время силовики проявляют всё больший интерес к журналистам.
«Исходя из открытых источников, количество доследственных проверок в отношении журналистов, я считаю, увеличилось»сообщил Кошкин «Новым Известиям».
В 2022 году инакомыслие может стать более тяжким преступлением, чем убийство или насилие. Пока практика не меняется: мнение, отличное от официального - это страшное преступление. И когда произойдёт откат – не известно. Поэтому со словами сейчас стоит быть вдвойне аккуратным.