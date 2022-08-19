За рулем ребенок: юные тюменцы разъезжают по городу и попадают в страшные ДТП

«При сдаче экзамена на права, есть вопрос, касательно среднего времени реакции водителя. так вот у опытного водителя этот показатель равен 0,4 секунды, тогда как у начинающего — 1,6. Будь в тот день за рулем водитель с опытом, который можно получить в автошколе, и правами, я думаю, что трагедии удалось бы избежать. А потому, как бы кому ни хотелось, детям и подросткам не место за рулем!», говорит тренер по экстремальному вождению Эдуард Семенов.