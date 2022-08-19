За рулем ребенок: юные тюменцы разъезжают по городу и попадают в страшные ДТП

Известно, что вчера квадроцикл ребенку дал его отец. Аналогичным образом друзья мальчика получили в распоряжение питбайки. Ребятам повезло, что их поездка закончилась исключительно ушибами.
Проезжая по оживленной дороге, 12-летний мальчик резко притормозил и начал поворачивать, водитель «Лады» не успел среагировать на такой маневр, а потому ребенок на квадроцикле улетел в кювет.
Врачи диагностировали у пострадавшего лишь незначительные ушибы.
«Пострадавший подросток из Тюмени, приехал в гости к родственникам в поселок Боровский, вместе с местными подростками поехал кататься на квадроцикле, принадлежащем его отцу. Сейчас решается вопрос о привлечении родителя к административной ответственности за передачу мототехники ребенку», сообщили в областной ГИБДД.
Помимо этого материалы этого ДТП были направлены в ПДН. Сейчас его сотрудники проводят административную проверку.
«Любой родитель понимает, умеет его ребенок водить или нет. Я вот сыну и машину могу дать и квадрик свой. Понятно, на трассу его не пущу, но по окраинам города пусть катается, потом ему же будет прощу на права сдать, будет себя увереннее за рулем чувствовать», убежден тюменец Сергей Латыпов, сына которого уже ловили за рулем сотрудники ГИБДД.
Часто в таких авариях виноваты именно родители, которые сами внушили ребенку, что ездить по городу без прав — нормально.
В данным городской ГИБДД, в этом году инспекторы поймали 1479 несовершеннолетних, оказавшихся за рулем. Разумеется, без прав.
Часто подростки, желая казаться круче и солиднее, берут у родителей транспортные средства тайком. Чаще всего это происходит ночью.
Так в прошлом году 15-летний тюменец втихую взял ключи от «Лады» и решил прокатиться по городу.
Но повыпендриваться ему не удалось. На одном из пешеходных переходов, он сбил 16-летнего парня и трусливо уехал с места происшествия.
Но спустя некоторое время, совесть взяла верх, он припарковал автомобиль папы и пешком вернулся к месту аварии. К этому времени на место уже прибыли сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи
Пострадавшего увезли в больницу с множественными травмами, а подростка доставили в отделение и туда же среди ночи пришлось ехать его отцу.
Самой страшной аварией с подростками в этом году точно можно назвать ДТП с «Маздой», случившееся 9 апреля.
Пятеро подростков сели в «семерку» и отправились кататься по городу. На Червишевском тракте в 4 часа утра, ребят подрезал водитель «Мазды».
От сильного удара ВАЗ 2107 влетел в столб.
14-летний пассажир машины погиб на месте. 17-летний водитель скончался в больнице. Еще трое пассажиров были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что погибший водитель ранее многократно привлекался к ответственности за вождение без прав.
Калининский районный суд тогда заключил под арест водителя «Мазды», так как в аварии, согласно закону, виноват он. Мужчина 1980 года рождения обвиняется по части 5 статьи 264 — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.
Виновник до сих пор находится под стражей.
Но тогда, после этой страшной аварии, в комментариях люди отмечали, что будь за рулем взрослый водитель, трагедии можно было бы избежать.
«При сдаче экзамена на права, есть вопрос, касательно среднего времени реакции водителя. так вот у опытного водителя этот показатель равен 0,4 секунды, тогда как у начинающего — 1,6. Будь в тот день за рулем водитель с опытом, который можно получить в автошколе, и правами, я думаю, что трагедии удалось бы избежать. А потому, как бы кому ни хотелось, детям и подросткам не место за рулем!», говорит тренер по экстремальному вождению Эдуард Семенов.
В ГИБДД также настоятельно рекомендуют родителям не пускать детей за руль ни в коем случае. Ведь они несут опасность на дороге как для себя, так и для окружающих.