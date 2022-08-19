ВСК: Россияне готовы платить за психологическую помощь не более 5 тыс. рублей

«Россияне стали больше внимания уделять своему ментальному здоровью, мы видим это анализируя востребованность психотерапевтов и рост обращений за профильной медицинской помощью. Однако в ходе исследования мы выяснили и другие интересные тенденции. Например, то, что россияне, ранее посещавшие психотерапевтов, руководствуются в первую очередь именно наличием у специалистов профессионального опыта по теме обращения пациента — узкая специализация важна для 18% опрошенных. В группе респондентов, которые только планируют первый прием психолога, этот показатель тоже высокий — 22%, хоть в целом уступает стажу специалиста. Поэтому мы уделяем особое внимание регулярной супервизии специалистов, работающих в медицинских сервисах ВСК — это обмен знаниями и навыками между опытными и начинающими психологами в рамках групповых или индивидуальных консультаций», — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.