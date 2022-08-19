Волонтеры РЭО провели сбор мусора и рассказали о проблемах экологии

Они показали на примерах, как это работает. Мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.
Активисты эковолонтерского движения «Делай!» организовали гостевой дом и лабораторию РЭО, сообщают NewsNN.ru. При поддержке компании прошел модный показ апсайклинг-коллекции.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о раздельном сборе отходов. В этом году контейнеры под отдельные виды мусора были поставлены не на всей площадке, однако в 2023 году эта кампания будет более масштабной.
Также волонтеры очистили территорию крымского заповедника «Опукский». Только с берега Черного моря они собрали восемнадцать мешков мусора.
Гости фестиваля могли посетить эколабораторию. В ее рамках работала мастерская по переработке пластикового мусора. Каждый желающий здесь мог измельчить специальным экошредером крышки из пластика, а также изготовить из пластиковой стружки какую-либо вещицу – брелок, канцелярский стакан, значок. Также активисты из эколаборатории проводили мастер-классы, где участники могли увидеть, как макулатура превращается в бумагу, а трикотажные ленты – в эстетичные шопперы и авоськи.
Некоторые участники посетили фестиваль с целью представить здесь свои проекты и получить поддержку профсообщества. Например, гостья из Севастополя Ольга Колодина работает в компании по переработке стеклянных отходов, которые собирают с черноморского побережья. О своем проекте она рассказала в ходе встречи участников арт-кластера с главой РЭО Денисом Буцаевым и заручилась его поддержкой.
Заключительным мероприятием стал модный показ коллекции «Небография». Дизайнеры представляли апсайклинг-одежду, которая была изготовлена из старых вещей.
Буцаев рассказал также о планах открыть в рамках мероприятия магазин с предметами из вторсырья и апсайклинг-одеждой. Глава РЭО считает эти вещи не только экологичными, но и эстетичными. Например, изготовленный из переработанного стекла подсвечник выглядит, словно из малахита.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".