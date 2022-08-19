Волонтеры РЭО провели сбор мусора и рассказали о проблемах экологии

Гости фестиваля могли посетить эколабораторию. В ее рамках работала мастерская по переработке пластикового мусора. Каждый желающий здесь мог измельчить специальным экошредером крышки из пластика, а также изготовить из пластиковой стружки какую-либо вещицу – брелок, канцелярский стакан, значок. Также активисты из эколаборатории проводили мастер-классы, где участники могли увидеть, как макулатура превращается в бумагу, а трикотажные ленты – в эстетичные шопперы и авоськи.