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В жилом доме на Геологоразведчиков мусор, бомжи и отсутствуют уборщицы

19 августа 15:57
Фото: 1Mi
Подписчик паблика «ЧС Тюмень» сообщает о мусоре, бомжах и отсутствие уборщиц в жилом доме на Геологоразведчиков, 6. Люди вынуждены сами убирать за соседями, которые оставляют мусор прямо в подъезде.

В комментариях к записи местные жители сообщают о похожей ситуации в доме Олимпийской и Шаимский проезд (дом 9 и 14). Соседи ведут себя как бомжи, из-за этого страдают простые тюменцы.

«Домоуправление этого дома до вас не дозвонится, решите уже проблему с тараканами, и почините домофон чтобы подъезд закрывался. Уборщицы ходить перестали»сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

В подъезде разбросаны личные вещи, бутылки из-под пива и другой мусор. Подобные условия — это благоприятная среда для грызунов и тараканов. По данным «Нашего города» в октябре 2021 года жильцы дома на Геологоразведчиков жаловались на ужасный запах из подвала и полчища комаров.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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