В жилом доме на Геологоразведчиков мусор, бомжи и отсутствуют уборщицы

В подъезде разбросаны личные вещи, бутылки из-под пива и другой мусор. Подобные условия — это благоприятная среда для грызунов и тараканов. По данным «Нашего города» в октябре 2021 года жильцы дома на Геологоразведчиков жаловались на ужасный запах из подвала и полчища комаров.