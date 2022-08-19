В жилом доме на Геологоразведчиков мусор, бомжи и отсутствуют уборщицы

В комментариях к записи местные жители сообщают о похожей ситуации в доме Олимпийской и Шаимский проезд (дом 9 и 14). Соседи ведут себя как бомжи, из-за этого страдают простые тюменцы.
«Домоуправление этого дома до вас не дозвонится, решите уже проблему с тараканами, и почините домофон чтобы подъезд закрывался. Уборщицы ходить перестали»сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
В подъезде разбросаны личные вещи, бутылки из-под пива и другой мусор. Подобные условия — это благоприятная среда для грызунов и тараканов. По данным «Нашего города» в октябре 2021 года жильцы дома на Геологоразведчиков жаловались на ужасный запах из подвала и полчища комаров.