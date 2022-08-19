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В выходные ГИБДД усилит дежурства на дорогах региона из-за пьяных водителей

19 августа 09:05
Фото: 1Mi
В выходные сотрудниками ГИБДД в Тюменской области будет усилен контроль за движением в регионе.
Сюжет
Тюмень

Руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер отметил, что особое внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии опьянения. Кроме того, активное несение службы будет организовано на федеральных автодорогах в суточном режиме.

В районах сел и деревень внимательно будут следить за подростками, которые управляют мототехникой и автомобилями. Пройдут рейды по противодействию пьяной езде. Участие примут сотрудники местной администрации, общественность и представители СМИ.

В преддверии нового учебного года трафик на федеральных трассах становится более интенсивным. Следует избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу. Обращайте внимание на участки с ремонтными работами.

Ранее «Наш город» писал о том, что В Тюмени грузовик сбил пешехода.

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