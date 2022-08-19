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В Тюменской области задержали пьяного 41-летнего водителя «Шевроле»

19 августа 12:14
Фото: ГИБДД
На трассе в Тюменской области задержали 41-летнего курганца. В ГИБДД отмечают, что водитель «Шевроле» был сильно пьян, алкотестер показал 1,07 мг. Машину нарушителя эвакуировали на штрафстоянку.

В итоге он отказался от медосвидетельствования.

«41-летнего жителя Курганской области сегодня ночью задержали пьяным за рулем автомобиля «Шевроле» в Исетском районе Тюменской области. А все потому, что очень «ответственный», даже выпив изрядно с другом, не остался у него ночевать, а поехал домой»сообщили в ГИБДД.

Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав.

Ранее «Наш город» сообщал, что в эти выходные на тюменских трассах будет усилен контроль за движением машин. Большая часть экипажей будет распределена на федеральных дорогах области.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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