В Тюменской области задержали пьяного 41-летнего водителя «Шевроле»

В итоге он отказался от медосвидетельствования.
«41-летнего жителя Курганской области сегодня ночью задержали пьяным за рулем автомобиля «Шевроле» в Исетском районе Тюменской области. А все потому, что очень «ответственный», даже выпив изрядно с другом, не остался у него ночевать, а поехал домой»сообщили в ГИБДД.
Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав.
Ранее «Наш город» сообщал, что в эти выходные на тюменских трассах будет усилен контроль за движением машин. Большая часть экипажей будет распределена на федеральных дорогах области.