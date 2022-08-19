В Тюменской области задержали пьяного 41-летнего водителя «Шевроле»

«41-летнего жителя Курганской области сегодня ночью задержали пьяным за рулем автомобиля «Шевроле» в Исетском районе Тюменской области. А все потому, что очень «ответственный», даже выпив изрядно с другом, не остался у него ночевать, а поехал домой»сообщили в ГИБДД.