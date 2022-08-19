В Тюменской области в этом году независимая оценка качества пройдет в очном режиме

Выезды состоятся в сентябре–октябре, участие в независимой оценке примут 26 организаций социального обслуживания населения, в том числе дома-интернаты и четыре автономные некоммерческие организации.
В 2022 году по итогам открытых конкурсных процедур оператором независимой оценки в сфере социального обслуживания в Тюменской области определено ООО «Эмпирика».
Представитель оператора рассказал о методике проведения независимой оценки, которая впервые за 2 последних года будет проходить в очном режиме. Члены совета рассмотрели и внесли предложения в формы для фиксации первичной информации, включая анкеты, а также формы для обобщения, представления полученных данных по каждому способу сбора данных.
К слову напомним, что сейчас в Тюменской области действует мораторий на проверки малого бизнеса. Это позволит предпринимателям тратить больше времени на ведение бизнеса и ответственнее подходить к делу. Однако в случаях угрозы жизни и здоровью возможность проведения проверок сохраняется.