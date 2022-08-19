nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области в этом году независимая оценка качества пройдет в очном режиме

19 августа 11:53
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
19 августа состоялось второе в 2022 году заседание общественного совета по независимой оценке качества при департаменте социального развития Тюменской области. Участники встречи обсудили и утвердили проекта график выездов в организации социального обслуживания, сообщает пресс-служба профильного департамента.

Выезды состоятся в сентябре–октябре, участие в независимой оценке примут 26 организаций социального обслуживания населения, в том числе дома-интернаты и четыре автономные некоммерческие организации.

В 2022 году по итогам открытых конкурсных процедур оператором независимой оценки в сфере социального обслуживания в Тюменской области определено ООО «Эмпирика».

Представитель оператора рассказал о методике проведения независимой оценки, которая впервые за 2 последних года будет проходить в очном режиме. Члены совета рассмотрели и внесли предложения в формы для фиксации первичной информации, включая анкеты, а также формы для обобщения, представления полученных данных по каждому способу сбора данных.

К слову напомним, что сейчас в Тюменской области действует мораторий на проверки малого бизнеса. Это позволит предпринимателям тратить больше времени на ведение бизнеса и ответственнее подходить к делу. Однако в случаях угрозы жизни и здоровью возможность проведения проверок сохраняется.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25