В Тюменской области в этом году независимая оценка качества пройдет в очном режиме

К слову напомним, что сейчас в Тюменской области действует мораторий на проверки малого бизнеса. Это позволит предпринимателям тратить больше времени на ведение бизнеса и ответственнее подходить к делу. Однако в случаях угрозы жизни и здоровью возможность проведения проверок сохраняется.