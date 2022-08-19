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В Тюменской области самыми востребованными стали строители и IT-специалисты

19 августа 11:58
Фото: 1Mi
В областном Департаменте образования рассказали о самых востребованных специальностях, сообщает Провинция.ру. На данный момент выпускники университетов интересуются профессиями в IT, далее следуют аграрный сектор и строительство.

В средне-специальных учебных заведениях молодые люди интересуются информатикой, рыбным и сельским хозяйством.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени увеличился спрос на работников сервисов доставки. В июле на досках объявлений можно было найти 130 вакансий. Курьеры могут получать до 80 000 в месяц. В сфере сельского хозяйства на большой заработок могут рассчитывать трактористы-мотористы (70 000 рублей) и техники. IT-специалисты нужны не только предприятиям, но и школам. Там предлагают гибкий график и зарплату 40 - 60 тысяч рублей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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