В Тюмени жители аварийного дома добились расселения после вмешательства прокуратуры

Прокуратуре Тюмени удалось расселить из многоквартирного дома № 26 Пансионата имени Оловянникова проживающих там людей. Была проведена проверка по обращению граждан, которые жили там.
Дом признали аварийным, срок расселения не позднее 1 января 2029 года., однако срок расселения чрезвычайно длительный, поскольку аварийное состояние может повлечь необратимые последствия.
Суд признал требования обоснованными и удовлетворил административный иск. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» писал о главе тюменской администрации, который решил снести многоквартирные дома в центре города.