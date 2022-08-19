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В Тюмени жители аварийного дома добились расселения после вмешательства прокуратуры

19 августа 09:50
Фото: 1Mi
По иску прокурора города Тюмени на 4 года сократили срок расселения аварийного многоквартирного дома. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Дом

Прокуратуре Тюмени удалось расселить из многоквартирного дома № 26 Пансионата имени Оловянникова проживающих там людей. Была проведена проверка по обращению граждан, которые жили там.

Дом признали аварийным, срок расселения не позднее 1 января 2029 года., однако срок расселения чрезвычайно длительный, поскольку аварийное состояние может повлечь необратимые последствия.

Суд признал требования обоснованными и удовлетворил административный иск. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» писал о главе тюменской администрации, который решил снести многоквартирные дома в центре города.

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