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В Тюмени утром сгорел частный жилой дом

19 августа 05:59
Фото: 1Mi
Частный жилой дом загорелся сегодня утром в Тюмени. Пожар произошел на улице Паровозной, 6, около семи часов утра. Видеоролик с происшествием в социальных сетях опубликовали очевидцы.

«В Тюмени на Московском тракте что-то очень сильно горит. Из-за дыма не видно дороги», сообщили проезжающие мимо автовладельцы.

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 6:53 часов утра. На место ЧП были направлены четыре единицы техники и двенадцать человек личного состава.

По предварительным данным, площадь территории дома, поврежденной огнем, составила 72 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 22 августа будет отменен особый противопожарный режим. Он действовал на территории региона с 15 апреля.

#Новости#Пожар#МЧС#Валентина Бурнашева#Общество
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