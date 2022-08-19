В Тюмени утром сгорел частный жилой дом

«В Тюмени на Московском тракте что-то очень сильно горит. Из-за дыма не видно дороги», сообщили проезжающие мимо автовладельцы.
В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 6:53 часов утра. На место ЧП были направлены четыре единицы техники и двенадцать человек личного состава.
По предварительным данным, площадь территории дома, поврежденной огнем, составила 72 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 22 августа будет отменен особый противопожарный режим. Он действовал на территории региона с 15 апреля.