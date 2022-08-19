В Тюмени пропала 80-летняя пенсионерка

В Тюмени вторые сутки продолжаются поиски 80-летней пенсионерки. Женщина ушла из дома по улице Бориса Житкова в среду, 17 августа, и до сих пор не вернулась, сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

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