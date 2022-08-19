В Тюмени пропала 80-летняя пенсионерка

Была одета в платье белого цвета, голубую кофту и куртку фиолетового цвета. На голове — платок, на ногах — бордовые туфли. Рост — около 160 сантиметров, волосы — черные с сединой, глаза — карие. В ориентировке указано, что пожилой женщине требуется медицинская помощь.
Тюменцев, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят звонить по телефонам: 02 или 102, 8-932-32-39-911.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени почти две недели продолжаются поиски 46-летнего Сергея Булыгина. Он пропал 7 августа.