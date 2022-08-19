nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени пропала 80-летняя пенсионерка

19 августа 04:21
Фото: ПО «Белая сова»
В Тюмени вторые сутки продолжаются поиски 80-летней пенсионерки. Женщина ушла из дома по улице Бориса Житкова в среду, 17 августа, и до сих пор не вернулась, сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

Была одета в платье белого цвета, голубую кофту и куртку фиолетового цвета. На голове — платок, на ногах — бордовые туфли. Рост — около 160 сантиметров, волосы — черные с сединой, глаза — карие. В ориентировке указано, что пожилой женщине требуется медицинская помощь.

Тюменцев, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят звонить по телефонам: 02 или 102, 8-932-32-39-911.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени почти две недели продолжаются поиски 46-летнего Сергея Булыгина. Он пропал 7 августа.

#Новости#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25