nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на улице Береговой появится большой арендный дом на 185 квартир

19 августа 13:05
Фото: 1Mi
Недалеко от центра города Тюмени на улице Береговой будет реализован проект арендного жилья, сообщает опрештаб. Строительством займётся ДОМ.РФ, соглашение подписано замом гендиректора компании Денисом Филипповым.

Участок в заречной части Тюмени будет передан без конкурса. Ожидается, что разрешение на строительство будет получено в начале 2023 года.

«Арендный дом будет рассчитан ориентировочно на 185 квартир. Конкретные параметры уточнят после детальной проработки проекта. Все квартиры в доме будут передаваться жильцам с современной отделкой, мебелью»сообщают представители ДОМ.РФ.

Дом будет располагаться недалеко от межвузовского кампуса (его тоже скоро построят). Квартирами смогут воспользоваться студенты и педагоги.

Материалы по теме
Тюменский предприниматель опередил застройщика в торгах по аренде земли в Плеханово
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25