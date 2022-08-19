В Тюмени на улице Береговой появится большой арендный дом на 185 квартир

Участок в заречной части Тюмени будет передан без конкурса. Ожидается, что разрешение на строительство будет получено в начале 2023 года.
«Арендный дом будет рассчитан ориентировочно на 185 квартир. Конкретные параметры уточнят после детальной проработки проекта. Все квартиры в доме будут передаваться жильцам с современной отделкой, мебелью»сообщают представители ДОМ.РФ.
Дом будет располагаться недалеко от межвузовского кампуса (его тоже скоро построят). Квартирами смогут воспользоваться студенты и педагоги.