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В Тюмени на реставрацию живописи в церкви потратят более 140 миллионов рублей

19 августа 07:22
Фото: 1Mi
Более 142 миллионов рублей потратят из бюджета Тюменской области на реставрацию настенной живописи в городской Церкви Спаса. О поиске подрядной организации накануне объявило Управление капстроительства региона.

Согласно документации тендера, подрядная организация должны будет привести в порядок тепло- и звукоизоляцию пола и подоконников в храме, а также воссоздать настенную живопись. Срок начала работ -26 сентября 2022 года, завершение — до начала декабря 2024 года.

Прием заявок от участников конкурса продлится до 5 сентября.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается реставрация памятника истории и культуры «Дома Замятина». Работы стоимостью 250 миллионов рублей стартовали на объекте два года назад и должны завершиться к 2024 году. В перспективе в Доме Замятина расположится ресторан.

Реконструкцию здания проводит тюменский инвестор — глава «Инвестстроя» Сергей Епифанов. Он арендовал памятник на 49 лет.

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
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