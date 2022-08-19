В Тюмени на реставрацию живописи в церкви потратят более 140 миллионов рублей

Согласно документации тендера, подрядная организация должны будет привести в порядок тепло- и звукоизоляцию пола и подоконников в храме, а также воссоздать настенную живопись. Срок начала работ -26 сентября 2022 года, завершение — до начала декабря 2024 года.
Прием заявок от участников конкурса продлится до 5 сентября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается реставрация памятника истории и культуры «Дома Замятина». Работы стоимостью 250 миллионов рублей стартовали на объекте два года назад и должны завершиться к 2024 году. В перспективе в Доме Замятина расположится ресторан.
Реконструкцию здания проводит тюменский инвестор — глава «Инвестстроя» Сергей Епифанов. Он арендовал памятник на 49 лет.