В Тюмени на реставрацию живописи в церкви потратят более 140 миллионов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается реставрация памятника истории и культуры «Дома Замятина». Работы стоимостью 250 миллионов рублей стартовали на объекте два года назад и должны завершиться к 2024 году. В перспективе в Доме Замятина расположится ресторан.