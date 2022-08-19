В пятницу в Тюмени ожидается потепление

Почти весь день погода будет пасмурной, только ближе к вечеру большая часть облаков рассеется. Температура воздуха повысится до + 18 градусов, скорость ветра составит 3-6 метров в секунду. Влажность около 65%.
До + 23 градусов синоптики ожидают в субботу. Большую часть дня будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Скорость ветра повысится до 3-7 метров в секунду, ближе к вечеру облака рассеются.
Тёплая и солнечная погода ждёт тюменцев 21 августа. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, осадков в этот день не ожидается, атмосферное давление немного выше нормы. Влажность снизится до 60%.
На следующей неделе потеплеет до + 28, но летняя погода продержится в областной столице недолго.