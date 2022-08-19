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В пятницу в Тюмени ожидается потепление

19 августа 01:02
Фото: 1Mi
В пятницу тюменцев ждёт небольшое потепление, сообщает Гисметео.

Почти весь день погода будет пасмурной, только ближе к вечеру большая часть облаков рассеется. Температура воздуха повысится до + 18 градусов, скорость ветра составит 3-6 метров в секунду. Влажность около 65%.

До + 23 градусов синоптики ожидают в субботу. Большую часть дня будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Скорость ветра повысится до 3-7 метров в секунду, ближе к вечеру облака рассеются.

Тёплая и солнечная погода ждёт тюменцев 21 августа. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, осадков в этот день не ожидается, атмосферное давление немного выше нормы. Влажность снизится до 60%.

На следующей неделе потеплеет до + 28, но летняя погода продержится в областной столице недолго.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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