Управа Калининского округа забросила свои скверы и детские площадки

Тюменка Олеся Шевелева, обратилась к нам с жалобой на состояние «Школьного» парка. Девушка рассказала, что за последние 9 лет никто даже не притрагивался к ремонту этой площадки.
«У меня 2 детей и когда старший был маленький, у нас торжественно открывали парк году в 2013-2014. Тогда все было новое и красивое, все были рады. Так вот сейчас, когда я с детьми посещаю этот парк, радости уже не испытываю. За 9 лет все стало облезлым, сломаным… Деревянные конструкции рассохлись, время своё берёт», рассказывает девушка.
Олеся убеждена, что администрация забыла об этом парке.
А «Наш город» ранее выяснял, что управа также забыла еще о трех объектах, располагающихся на их территории. Тогда в КАО это объяснили отсутствием инициативы со стороны жителей.
Нам сообщили, что любые мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся по результатам голосования, на портале «Я решаю!». И для того, чтобы ваш парк или сквер попал в программу, необходимо, чтобы он занял лидирующую позицию.
А «Школьный» парк особой популярностью не пользуется, а потому он вряд ли сможет в ближайшее время попасть в программу, несмотря на нынешнее состояние.
«Качели для детей постарше просто сняли, куда их дели — неизвестно. Лавочки облезли, покрытие все вздулось, дети запинаются. Песка в песочнице нет от слова совсем, дети скребут асфальт. Деревянные столбы сгнили.Если облокотиться, эта конструкция упадёт, а тут играют дети! Ну разве так можно?», задается вопросом тюменка.
Девушка мечтает о возможности гулять с детьми в красивом и безопасном месте.
Мы обратились в управу КАО, чтобы узнать о причинах такого состояния парка, находящегося у них на балансе. И выяснить, есть ли способы привести территорию в порядок в ближайший дом.
Однако оперативного ответа дать нам не смогли. Мы направили запрос на имя руководителя управы Калининского округа Александра Сухомяткина.
Ранее, 4 августа мы уже направляли им запрос о ненадлежащем состоянии придомовой территории на Комбинатская, 42а, на которую также жаловались наши читатели. По их мнению, идти вечерами через двор Комбинатской, 42а, по мнению местных жителей, попросту опасно. На участке отсутсвует освещение, всюду разбросаны бутылки. А на остановки в этом районе, без слез не взглянешь.
Сегодня стало известно еще об одном провале Калининского округа. На территории, рядом с поликлиникой № 5, недавно проводились работы по благоустройству. Но дело почему-то до ума не довели.
Для пенсионеров путь к 5-й поликлинике теперь недоступен. Куча ям и склонов превращают тропинки в американские горки.
К тому же местные жители считают совершенно нелогичным расположение имеющихся, недоделанных дорожек.
«Справа есть тропа, зачем-то ведущая к углу соседнего дома, слева другая, ведущая к магазину, а прямой, короткой дороги нет!», пишут в группе Вконтакте «ЧС Тюмень».
Как люди должны подходить к поликлинике — непонятно.
Люди жалуются, что даже после звонков в управу, ничего не меняется. Никто не приезжает и не доделывает оборванные дорожки и не закапывает длиннющие траншеи.
По этому поводу мы также написали запрос в управу Калининского округа.
Напомним, что на проблему благоустройства Калининского округа обращал внимание и Тюменский «Народный фронт».
Специалисты проверяли состояние детских площадок по всему городу, чтобы выяснить, представляют ли они опасность для детей. И эксперимент показал, что больше всего непригодных для использования площадок располагается как раз в Калининском округе.
Глава тюменского отделения Общероссийского народного фронта Роман Чуйко считает, что проблема такого запущенного состояния территорий может крыться в частой смене ее владельца.
Напомним, что Александр Сухомяткин стал руководить управой Калининского округа только с 21 июня. Ранее он возглавлял управу Восточного округа, к которой, к слову, тоже есть очень много претензий.