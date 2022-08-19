Управа Калининского округа забросила свои скверы и детские площадки

«У меня 2 детей и когда старший был маленький, у нас торжественно открывали парк году в 2013-2014. Тогда все было новое и красивое, все были рады. Так вот сейчас, когда я с детьми посещаю этот парк, радости уже не испытываю. За 9 лет все стало облезлым, сломаным… Деревянные конструкции рассохлись, время своё берёт», рассказывает девушка.