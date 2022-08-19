Тюменка отсудила у ТСЖ более 180 тысяч рублей за снег, упавший с крыши на автомобиль

Более 180 тысяч рублей выплатит ТСЖ жительнице Тюмени за поврежденный снегом автомобиль. Решение о взыскании денежных средств с компании принял Центральный районный суд. Инцидент произошел в феврале этого года.

На автомобиль Mitsubishi Outlander с крыши дома, находящегося на балансе ТСЖ «На Шаимском» упала снежная глыба. Хозяйка машины обратилась в суд с требованием взыскать с ТСЖ сумму ущерба, причиненного в результате несвоевременной чистке крыши. Суд иск жительницы областной столицы, несмотря на возражения ответчика, удовлетворил. Ранее «Наш Город» писал, что тюменская пенсионерка, попавшая под колеса автомобиля по вине его водителя, отсудила 200 тысяч морального ущерба. Водитель машины нарушил ПДД, в результате наехал на пожилую женщину. Она получила травму ноги.