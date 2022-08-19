nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Страницы региональных и муниципальных властей появились в соцсети «ВКонтакте»

19 августа 16:42
Фото: 1Mi
Во исполнение Федерального закона от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ все российские города, муниципальные районы и социально значимые региональные органы исполнительной власти создали страницы для общения с гражданами в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, в ходе форума «Цифровая эволюция», прошедшего в Калуге, участникам рассказали о фундаментальных элементах цифровой экосистемы взаимодействия с гражданами. Об этом пишет ura.news.

Так, замглавы Минцифры РФ Олег Качанов отметил, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете является необходимостью, поскольку сегодня чрезвычайно важно выстраивать коммуникации между государством и обществом именно через социальные сети.

«Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи „Госпаблики“ и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», — заявил замминистра.

По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, в соответствии с действующим законодательством интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть созданы к 1 декабря 2022 года. Сегодня уже все города и муниципальные районы имеют страницы в соцсети «ВКонтакте», количество пабликов госорганов достигло 2 938, а их общая аудитория — более 50 млн человек.

В госпабликах, проинформировал Цепелев, граждане могут не только узнать актуальные новости города, но и написать обращение в уполномоченные органы. А вскоре у них появится и возможность получить конкретные госуслуги.

Андрей Цепелев добавил, что качественное ведение соцсетей и обеспечение коммуникации с гражданами в интернете требует вовлеченности всех ведомств, включая муниципалитеты. Для обучения специалистов из регионов, а также повышения эффективности их работы в digital-сфере «Диалог» разработал методологию работы в интернете.

Отмечается, что в ряде субъектов реализуется проект «Госвеб», направленный на создание официальных сайтов государственных органов, участие в котором принимает ЦУР.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25