Страницы региональных и муниципальных властей появились в соцсети «ВКонтакте»

По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, в соответствии с действующим законодательством интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть созданы к 1 декабря 2022 года. Сегодня уже все города и муниципальные районы имеют страницы в соцсети «ВКонтакте», количество пабликов госорганов достигло 2 938, а их общая аудитория — более 50 млн человек.