Страницы региональных и муниципальных властей появились в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, в ходе форума «Цифровая эволюция», прошедшего в Калуге, участникам рассказали о фундаментальных элементах цифровой экосистемы взаимодействия с гражданами. Об этом пишет ura.news.
Так, замглавы Минцифры РФ Олег Качанов отметил, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете является необходимостью, поскольку сегодня чрезвычайно важно выстраивать коммуникации между государством и обществом именно через социальные сети.
«Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи „Госпаблики“ и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», — заявил замминистра.
По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, в соответствии с действующим законодательством интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть созданы к 1 декабря 2022 года. Сегодня уже все города и муниципальные районы имеют страницы в соцсети «ВКонтакте», количество пабликов госорганов достигло 2 938, а их общая аудитория — более 50 млн человек.
В госпабликах, проинформировал Цепелев, граждане могут не только узнать актуальные новости города, но и написать обращение в уполномоченные органы. А вскоре у них появится и возможность получить конкретные госуслуги.
Андрей Цепелев добавил, что качественное ведение соцсетей и обеспечение коммуникации с гражданами в интернете требует вовлеченности всех ведомств, включая муниципалитеты. Для обучения специалистов из регионов, а также повышения эффективности их работы в digital-сфере «Диалог» разработал методологию работы в интернете.
Отмечается, что в ряде субъектов реализуется проект «Госвеб», направленный на создание официальных сайтов государственных органов, участие в котором принимает ЦУР.