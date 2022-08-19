Под Тюменью насмерть сбили пешехода

На тюменской трассе сегодня ночью иномарка насмерть сбила пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов ночи на 19-м километре автодороги Тюмень-Каменка. Под колеса Renault Sandero, за рулем которой находился 62-летний водитель, попал 32-летний мужчина.

В ГИБДД сообщили, что пешеход шел по середине автодороги. На данный момент все обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Личность погибшего мужчины устанавливается. Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад, в пятницу вечером, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автомобиля ВАЗ-21140 сбил жителя Тобольска. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Утром в субботу, 13 августа, смертельное ДТП с участием пешехода произошло на автодороге Екатеринбург — Тюмень. На 50-летнего мужчину наехал водитель грузовика. С места происшествия он скрылся.