Под Тюменью насмерть сбили пешехода

В ГИБДД сообщили, что пешеход шел по середине автодороги. На данный момент все обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Личность погибшего мужчины устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад, в пятницу вечером, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автомобиля ВАЗ-21140 сбил жителя Тобольска. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Утром в субботу, 13 августа, смертельное ДТП с участием пешехода произошло на автодороге Екатеринбург — Тюмень. На 50-летнего мужчину наехал водитель грузовика. С места происшествия он скрылся.