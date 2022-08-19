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Памятка от регоператора: собираемся на «Стальной характер» и не забываем об экологии

19 августа 08:36
Фото: ТЭО
Фестиваль спорта, характера и настоящего сибирского духа пройдёт в эти выходные в Тюмени. В ежегодном забеге выносливых и сильных традиционно примут участие тысячи тюменцев.

Регоператор по обращению с коммунальными отходами желает всем участникам «Стального характера» и их болельщикам ярких незабываемых эмоций и напоминает — в жизни всегда есть место для экологичности. Даже когда мы проверяем себя экстремальными испытаниями.

«В этом году в испытании примет участие и наша команда. Мы горячо поддерживаем коллеги тоже готовимся к забегу. А в процессе сборов мы задумались, как провести это время экологичнее?»поделились в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Например, лучше пользоваться многоразовыми полотенцами и салфетками, а для перекуса выбрать продукты без индивидуальной фасовки или в упаковке из перерабатываемого материала, при необходимости — захватить посуду и приборы также многоразового использования. Соку в коробках предпочтите воду и напитки в многоразовой таре или ПЭТ-бутылках. Не используйте одноразовые стаканчики, если в этом нет острой необходимости, а для плакатов команды поддержки лучше использовать обрезки обоев. Впрочем, эти правила подходят не только для спортивных мероприятий, но и для повседневной жизни.

#Новости#ООО "ТЭО"#Юлия Николаева#Общество
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