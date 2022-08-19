Памятка от регоператора: собираемся на «Стальной характер» и не забываем об экологии

Например, лучше пользоваться многоразовыми полотенцами и салфетками, а для перекуса выбрать продукты без индивидуальной фасовки или в упаковке из перерабатываемого материала, при необходимости — захватить посуду и приборы также многоразового использования. Соку в коробках предпочтите воду и напитки в многоразовой таре или ПЭТ-бутылках. Не используйте одноразовые стаканчики, если в этом нет острой необходимости, а для плакатов команды поддержки лучше использовать обрезки обоев. Впрочем, эти правила подходят не только для спортивных мероприятий, но и для повседневной жизни.