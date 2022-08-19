Одним из самых популярных на ПМЭФ-2022 стал стенд БСК

Посетителей павильона развлекает анимированный персонаж, смешивающий в миске различные ингредиенты, парящий в воздухе и улетающий в космос. Экран постоянно демонстрирует при этом кадры с великолепными пейзажами Башкирии, пишет mkset.ru.
Лидер российского химпрома раскрыл в рамках ПМЭФ-2022 результаты своей довольно успешной деятельности, включая такое важное направление, как импортозамещение. К концу 2023 года БСК планирует занять до 15 процентов рынка производства стирального порошка.
В руководстве БСК принято решение добавить в линейку выпуска моющие средства. Компания «Эколь», являющаяся дочерней структурой предприятия, нарастила объем выпуска стирального порошка вчетверо. На сегодняшний день «Николь» занимает на рынке долю в семь процентов.
В ходе дискуссий, состоявшихся в рамках пленарных сессий ПМЭМ-2022, Давыдов обратил внимание на следующий факт. Несмотря на все проблемы, настигнувшие российскую экономику в связи с серьезным санкционным давлением со стороны западных государств, БСК продолжает эффективно работать и не сокращает при этом объемы производства.
Руководство башкирского предприятия успешно сохранило все социальные гарантии, изначально предусмотренные в коллективных договорах со своими работниками. Более того, эти гарантии даже были расширены, резюмировал Эдуард Давыдов.
Генеральный директор акцентировал внимание на том, что по итогам прошлого года в БСК были зафиксированы «исторические показатели»: объем выпуска бикарбоната натрия вырос в 2021-м на 18 процентов — до отметки в 218 тысяч тонн, а производство ПВХ увеличилось при этом до 269 тысяч тонн.
Давыдов сообщил, что размер выручки возглавляемой им компании превысил в минувшем году 58,9 миллиарда рублей. Прибыль предприятия составила при этом 15 миллиардов. Заработные платы сотрудников БСК в 2021 году повысились в среднем на 16 процентов, отметил руководитель. Он назвал перечисленные показатели лучшими в 70-летней истории БСК.
Текущее положение дел на предприятии достаточно оптимистичные, планы руководителей выгодно отличают его от многих структур из отраслей, продолжающих страдать от очередных антироссийских санкций.