Одним из самых популярных на ПМЭФ-2022 стал стенд БСК

Генеральный директор акцентировал внимание на том, что по итогам прошлого года в БСК были зафиксированы «исторические показатели»: объем выпуска бикарбоната натрия вырос в 2021-м на 18 процентов — до отметки в 218 тысяч тонн, а производство ПВХ увеличилось при этом до 269 тысяч тонн.