На фоне старой обиды мужчину жестоко избил друг

В дежурную часть отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Заводоуковский» поступило сообщение из местной больницы. За помощью обратился молодой житель села Коркино с телесными повреждениями. Выяснилось, что его избил товарищ.
27-летний ранее судимый друг нанес потерпевшему множественные побои из-за старой обиды. У молодого человека диагностировали закрытые переломы верхней челюсти и скуловой кости, глазницы и кровоизлияние глаза.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Мужчине грозит срок вплоть до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.
Ранее «Наш город» писал об убийце многодетной матери, который не дожил до суда и умер в Тобольске.