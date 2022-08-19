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На фоне старой обиды мужчину жестоко избил друг

19 августа 02:56
Фото: 1Mi
Был задержан житель Упоровского района. Он обвиняется в причинении вреда здоровью.
Сюжет
Суд

В дежурную часть отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Заводоуковский» поступило сообщение из местной больницы. За помощью обратился молодой житель села Коркино с телесными повреждениями. Выяснилось, что его избил товарищ.

27-летний ранее судимый друг нанес потерпевшему множественные побои из-за старой обиды. У молодого человека диагностировали закрытые переломы верхней челюсти и скуловой кости, глазницы и кровоизлияние глаза.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Мужчине грозит срок вплоть до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Ранее «Наш город» писал об убийце многодетной матери, который не дожил до суда и умер в Тобольске.

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