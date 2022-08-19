nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Многопрофильный консультативно-диагностический центр помогает тюменцам уже три года

19 августа 12:01
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Тюменской области работают три центра амбулаторной онкопомощи. Один из них работает на базе многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени вот уже три года, сообщает пресс-служба регионального департамента.

Здесь не только бесплатно проводят консультации и диагностику, но и берут анализы, делают КТ и даже проводят курс химиотерапии.

На сегодня МКДЦ относится ко второму уровню медицинских учреждений. Здесь работают почти 350 человек. Врачи центра постоянно совершенствуют свои знания, умения и навыки, внедряя десятки современных диагностических и лечебных методик, в том числе европейского уровня.

В медицинской организации функционирует несколько центров: кардиологический, амбулаторной онкологической помощи, гастроэнтерологии и гепатологии, лучевой диагностики, эндокринологии и диетологии, спортивной медицины, амбулаторной хирургии, мобильный медицинский центр и отделения: медицинской реабилитации, эндоскопии, клинической лабораторной диагностики. Учреждение оснащено современной диагностической базой: эндоскопическим, лабораторным, инструментальным оборудованием.

Кроме того, на базе центра работает дневной стационар, где пациенты получают противоопухолевую лекарственную терапию. С марта 2022 года в МКДЦ открылася Центр лечебного питания для оказания доступной специализированной помощи пациентам с заболеваниями, вызванными избытком или потерей веса.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

Материалы по теме
Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» снова принимает посетителейБлагодаря нацпроекту предприниматель смог открыть медицинский центр в ТобольскеВ Тобольском районе скоро появятся две современные амбулатории
#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25