Многопрофильный консультативно-диагностический центр помогает тюменцам уже три года

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Тюменской области работают три центра амбулаторной онкопомощи. Один из них работает на базе многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени вот уже три года, сообщает пресс-служба регионального департамента.

Здесь не только бесплатно проводят консультации и диагностику, но и берут анализы, делают КТ и даже проводят курс химиотерапии. На сегодня МКДЦ относится ко второму уровню медицинских учреждений. Здесь работают почти 350 человек. Врачи центра постоянно совершенствуют свои знания, умения и навыки, внедряя десятки современных диагностических и лечебных методик, в том числе европейского уровня. В медицинской организации функционирует несколько центров: кардиологический, амбулаторной онкологической помощи, гастроэнтерологии и гепатологии, лучевой диагностики, эндокринологии и диетологии, спортивной медицины, амбулаторной хирургии, мобильный медицинский центр и отделения: медицинской реабилитации, эндоскопии, клинической лабораторной диагностики. Учреждение оснащено современной диагностической базой: эндоскопическим, лабораторным, инструментальным оборудованием. Кроме того, на базе центра работает дневной стационар, где пациенты получают противоопухолевую лекарственную терапию. С марта 2022 года в МКДЦ открылася Центр лечебного питания для оказания доступной специализированной помощи пациентам с заболеваниями, вызванными избытком или потерей веса. Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Материалы по теме Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» снова принимает посетителей Благодаря нацпроекту предприниматель смог открыть медицинский центр в Тобольске В Тобольском районе скоро появятся две современные амбулатории