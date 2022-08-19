Бывшая жена, значит бывшие и дети? Почему мужчины не платят алименты?

Мы нашли самые громкие дела в Тюменской области, связанные с долгами по алиментам.
Например, в июле этого года Казанским районным судом был вынесен приговор в отношении Евгения Филипова. Мужчина не платил алименты своей дочке без уважительной причины. Общая задолженность составила 900 тысяч рублей.
Стоит отметить, что Евгений был предупрежден постановлением мирового судьи о том, что если он не начнет выплачивать накопившийся долг, к нему будут применены санкции. Увы, мужчина не сделал выводов.
Суд вынес наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из зарплаты Филипова в доход государства 5%. Евгений отделался исправительными работами. Но не всем должникам так везет.
В конце июля этого же года ранее судимого Сергея Юсковца признали виновным за неуплату алиментов. Он задолжал троим малолетним детям 547 тысяч рублей. Также как и Евгений Филипов, Юсковец был уведомлен о последующих санкциях. «Голосу совести» не внял. Сергей получил 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Кроме того, должника обязали выплатить всю сумму.
В прошлом году судья Ярковского суда вынес приговор Зуфару Зарипову, который умудрился задолжать алименты в размере более 1 миллиона рублей. У Зуфара 5 детей, о судьбе которых мужчина не заботился долгие годы.
В конце концов, суд назначил Зарипову наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев. Из его зарплаты будут удерживаться 5% в доход государства.
И это только малая часть дел, которые удалось найти на сайте областной судебной системы. Как мы видим, неплательщики по алиментам не воспринимают предупреждения всерьез.
Зачастую основными причинами невыплаты отцами по алиментам является их непорядочность или сильная обида на бывшую жену. Об этом «Наш город» побеседовал с психологом Татьяной Клещёвой.
«В каждой отдельной ситуации будет своя причина. Однако, особенно хочу выделить конфронтацию между бывшими супругами, невозможность договориться и желание донести „свою правду“. Даже таким трагичным способом», прокомментировала специалист.
Эксперт также добавила, что нежелание платить алименты — лишь верхушка айсберга, которую мы, сторонние люди, наблюдаем. Мужчины не хотят понимать женщину, которая вынуждена в одиночку удовлетворять потребности их общих детей. Отсюда — конфликт.
«Если женщина знает свои потребности и потребности своего ребенка, она может найти множество ходов, чтобы бороться с неплательщиком. Вариантов масса: отстаивать интересы в суде, отпустить ситуацию, разрешать проблемы с помощью семейного психолога», высказала мнение Татьяна.
Должники забывают, что при разводе они перестают быть супругами, но не перестают быть родителями.
К слову, в начале 2022 года по инициативе правительства РФ в закон внесли изменения. Теперь к административной или уголовной ответственности может быть привлечен неплательщик даже с небольшой суммой по долгу.
Раньше санкции применялись к совсем хитрым или наглым должникам. Теперь попасть под статью «под силу» даже тем, чей долг составляет 5 тысяч рублей. Как мы понимаем, такими поправками в закон государство хочет донести до алиментщиков простую вещь: платить нужно вовремя.
Поэтому вторая распространенная причина-оправдание отцов — отсутствие денег — тоже не прокатит. А все потому, что она не входит в перечень уважительных причин.
К неуважительным также относятся: несогласие с суммой алиментов, проживание с получательницей алиментов, недовольство тем, как мать распоряжается деньгами, а также непризнание ребенка родным.
За сокрытие дохода и места работы также будет ответственность.
Еще одной неочевидной причиной оказалось влияние медийных личностей. На платформе «YouTube» мы нашли видеоролики блогера с ником Максометр. Мужчина активно топит за независимость мужчин от женщин и беседует с «пострадавшими», которых обязали платить алименты.
Вот некоторые фразы из его видеороликов:
После просмотра подобного контента, многие мужчины-отцы полагают, что деньги идут не на воспитание ребенка, а на удовлетворение потребностей «нового папы» и бывшей жены.