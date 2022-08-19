Бывшая жена, значит бывшие и дети? Почему мужчины не платят алименты?

В конце июля этого же года ранее судимого Сергея Юсковца признали виновным за неуплату алиментов. Он задолжал троим малолетним детям 547 тысяч рублей. Также как и Евгений Филипов, Юсковец был уведомлен о последующих санкциях. «Голосу совести» не внял. Сергей получил 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Кроме того, должника обязали выплатить всю сумму.