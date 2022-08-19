Александр Моор на слете предпринимателей: Мы всегда из лимона умеем сделать лимонад

«Мы всегда из лимона умеем сделать лимонад. Региональные управленческие команды меняются, но приоритеты и принципы остаются теми же», отметил губернатор.
Глава региона пояснил, как помогает бизнесу компенсация первого взноса по договорам лизинга для промышленных предприятий. Она была введена в Тюменской области еще в 2007 году, действует до сих пор и будет работать в будущем. В числе постоянно действующих региональных мер поддержки — льготные финансовые ресурсы в виде гарантий, микрозаймов и целевых займов.
В то же время региональные власти внимательно следят за всеми изменениями экономической ситуации и появлением новых трендов. В частности, в начале 2022 года правительство Тюменской области оперативно отреагировало на рост ключевой ставки Центрального банка РФ, исключив привязку к ней региональных программ кредитования.
В регионе разработана новая мера поддержки для компаний-экспортеров — финансирование за счет бюджета до 80 процентов затрат на транспортировку продукции до границы России. Чтобы наша страна была сильной, ей необходимы крепкие многосторонние экономические связи, подчеркнул Александр Моор, оценивая перспективы дальнейшего развития российского малого и среднего бизнеса. Очень важно выстраивание новых кооперационных цепочек.
«За первое полугодие 2022 года внешнеторговый оборот Тюменской области вырос на 80 процентов по сравнению с прошлым годом, экспорт увеличился в три раза. Вместе с предпринимательским сообществом мы сделали акцент на развитии партнерских отношений со странами СНГ, Африки, Ближнего Востока, Китаем, Монголией», рассказал Моор.
Александр Моор высоко оценил роль малого и среднего бизнеса в сохранении стабильности на рынке труда. Количество рабочих мест в этой сфере выросло в Тюменской области на 11 процентов по сравнению с 2021 годом и составляет более 300 тысяч человек.
В работе форума СУП-2022 принял участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Как отметил полпред, одна из важнейших задач подобных форумов — это обратная связь с предпринимателями, которая помогает оценить эффективность мер поддержки бизнеса и при необходимости скорректировать их.
Тюменский СУП-2022 собрал около 1 тысячи 700 участников из 50 регионов России и четырех зарубежных стран. Форум завершит работу 21 августа.