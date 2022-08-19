Александр Моор на слете предпринимателей: Мы всегда из лимона умеем сделать лимонад

Глава региона пояснил, как помогает бизнесу компенсация первого взноса по договорам лизинга для промышленных предприятий. Она была введена в Тюменской области еще в 2007 году, действует до сих пор и будет работать в будущем. В числе постоянно действующих региональных мер поддержки — льготные финансовые ресурсы в виде гарантий, микрозаймов и целевых займов.