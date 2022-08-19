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Александр Моор и Владимир Якушев осмотрели строящиеся соцобъекты в Тюмени

19 августа 14:09
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Полпред главы государства и губернатор Тюменской области 19 августа посетили несколько строящихся социальных объектов в Тюмени и оценили их готовность. О результатах инспекции рассказали в пресс-службе губернатора региона.

Сначала делегация побывала в новом детском саде № 155 в микрорайоне Антипино, который введен в эксплуатацию досрочно и уже этой осенью примет более 500 воспитанников, в том числе 90 детей до трех лет. В трехэтажном здании расположено 14 групп «полного дня», групповые и спортивные залы, а также мотивационное пространство для ранней профориентации дошкольников. В помещениях уже расставляют мебель.

Затем Владимир Якушев и Александр Моор посетили строительную площадку в жилом квартале «Плеханово», где возводится средняя школа на 1,5 тысяч мест.

«В этом районе мы построили два детских сада, а школы пока нет, и она очень нужна. Жители не раз поднимали этот вопрос, писали на прямую линию. Стройка идет полным ходом, современное школьное здание возводится по индивидуальному проекту. Оно будет одним из самых крупных в регионе», пояснил Александр Моор.

Губернатор отметил, что 1 сентября в Тюменской области сядет за парты на 11 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Все учебные заведения региона готовы к началу нового учебного года. В День знаний откроется новая школа в поселке Богандинский Тюменского района.

Завершая рабочую поездку по областной столице, Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели строящийся жилой массив в районе аэропорта Плеханово. На участке площадью 51 гектар планируется возвести 28 многоквартирных домов площадью 390 тысяч кв. метров, пять многоуровневых паркингов и две котельные. Ввод в эксплуатацию первого дома намечен на декабрь 2022 года, сообщил Владимир Якушев.

Особенность данного жилого массива в том, что он строится с использованием финансового механизма из федерального «инфраструктурного меню» — облигаций специализированных обществ проектного финансирования. Это один из первых таких проектов в Тюменской области и Уральском федеральном округе.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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