Александр Моор и Владимир Якушев осмотрели строящиеся соцобъекты в Тюмени

Сначала делегация побывала в новом детском саде № 155 в микрорайоне Антипино, который введен в эксплуатацию досрочно и уже этой осенью примет более 500 воспитанников, в том числе 90 детей до трех лет. В трехэтажном здании расположено 14 групп «полного дня», групповые и спортивные залы, а также мотивационное пространство для ранней профориентации дошкольников. В помещениях уже расставляют мебель.