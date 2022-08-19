Александр Моор и Владимир Якушев осмотрели строящиеся соцобъекты в Тюмени

Сначала делегация побывала в новом детском саде № 155 в микрорайоне Антипино, который введен в эксплуатацию досрочно и уже этой осенью примет более 500 воспитанников, в том числе 90 детей до трех лет. В трехэтажном здании расположено 14 групп «полного дня», групповые и спортивные залы, а также мотивационное пространство для ранней профориентации дошкольников. В помещениях уже расставляют мебель.
Затем Владимир Якушев и Александр Моор посетили строительную площадку в жилом квартале «Плеханово», где возводится средняя школа на 1,5 тысяч мест.
«В этом районе мы построили два детских сада, а школы пока нет, и она очень нужна. Жители не раз поднимали этот вопрос, писали на прямую линию. Стройка идет полным ходом, современное школьное здание возводится по индивидуальному проекту. Оно будет одним из самых крупных в регионе», пояснил Александр Моор.
Губернатор отметил, что 1 сентября в Тюменской области сядет за парты на 11 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Все учебные заведения региона готовы к началу нового учебного года. В День знаний откроется новая школа в поселке Богандинский Тюменского района.
Завершая рабочую поездку по областной столице, Владимир Якушев и Александр Моор осмотрели строящийся жилой массив в районе аэропорта Плеханово. На участке площадью 51 гектар планируется возвести 28 многоквартирных домов площадью 390 тысяч кв. метров, пять многоуровневых паркингов и две котельные. Ввод в эксплуатацию первого дома намечен на декабрь 2022 года, сообщил Владимир Якушев.
Особенность данного жилого массива в том, что он строится с использованием финансового механизма из федерального «инфраструктурного меню» — облигаций специализированных обществ проектного финансирования. Это один из первых таких проектов в Тюменской области и Уральском федеральном округе.