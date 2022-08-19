«20 главных событий России за 20 лет»: политическая стабильность

Так в 2012 году в России на выборах президента массово применили видеонаблюдение. Процесс голосования фактически шел в прямом эфире. Любой гражданин мог зайти на специальный сайт, выбрать любой избирательный участок и посмотреть, что там происходит. Выборы 2012 года стали рекордными по масштабу видеонаблюдения. На 91,4 тысяч участков было установлено почти 183 тысячи камер. За день голосования было записано в общей сложности 246 лет видео. А объем информации составил 22 петабайта. За процессом выборов в он-лайн формате наблюдали 3,5 миллиона человек. Следующие выборы стали менее масштабными по охвату видеонаблюдением. Такая система стоит дорого, поэтому ее оптимизировали, чтобы поставить камеры на самые ответственные участки и в самые проблемные регионы. В 2021 году на выборах в Госдуму работало более 100 тысяч камер наблюдения.