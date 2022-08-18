Жители Тюменской области добились подачи чистой воды с помощью прокуратуры

Было установлено, что жилищно-коммунальными услуги по водоснабжению в селе занимаются ООО «Сорокинские коммунальные системы».
После экспертизы выяснилось, что вода питьевая централизованного водоснабжения после очистки не соответствует необходимым требованиям. Доводы, описанные местными жителями, нашли подтверждение.
Прокурором были направлены исковые заявления об обязании ООО «Сорокинские коммунальные системы» сделать перерасчет за некачественно предоставленную услугу. Требования удовлетворены в полном объеме.
Был сделан перерасчет на сумму более 5 тысяч рублей. Ршение пока не вступило в законную силу.
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