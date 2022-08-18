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Жители Тюменской области добились подачи чистой воды с помощью прокуратуры

18 августа 12:21
Фото: 1Mi
Прокуратура Сорокинского района провела проверку воды в селе Большое Сорокино. Участие в проверке принимал и Роспотребнадзор. Жители села неоднократно жаловались на некачественную воду.
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Суд

Было установлено, что жилищно-коммунальными услуги по водоснабжению в селе занимаются ООО «Сорокинские коммунальные системы».

После экспертизы выяснилось, что вода питьевая централизованного водоснабжения после очистки не соответствует необходимым требованиям. Доводы, описанные местными жителями, нашли подтверждение.

Прокурором были направлены исковые заявления об обязании ООО «Сорокинские коммунальные системы» сделать перерасчет за некачественно предоставленную услугу. Требования удовлетворены в полном объеме.

Был сделан перерасчет на сумму более 5 тысяч рублей. Ршение пока не вступило в законную силу.

Ранее «Наш» город писал о тюменцах, которые жалуются на бурую воду.

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#Новости#Суда#Горячая вода#Проверка#Генеральная прокуратура#Суд#Вода#Разбирательство#Прокуратура#Мелиса Учунджю#Общество
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