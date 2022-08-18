Владельцев торговых киосков и павильонов в Перми принуждают к закрытию бизнеса

Настаивать на существенных финансовых вливаниях в радикальное обновление НТО чиновники должны лишь после того, как предоставят субъектам МСБ гарантии наличия у них права на размещение их на таких территориях. Об этом заявил Сергей Зекунов, возглавляющий пермское отделение Ассоциации малоформатной торговли. Он полагает, что пермское правительство также должно гарантировать бизнесу стабильность на ближайшие несколько лет.