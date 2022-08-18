Владельцев торговых киосков и павильонов в Перми принуждают к закрытию бизнеса

В настоящее время, несмотря на правительственный мораторий на проведение проверок МСБ, продолжает поступать много исковых заявлений о взысканиях штрафов за то, что у НТО есть отличия от фиксированных типовых проектов. В числе замечаний – и разница в размерах объектов, пишет properm.ru.
Пермские чиновники сегодня вводят все больше новых ограничений в отношении киосков и павильонов. Они сначала втрое урезали количество продуктовых точек на муниципальных земельных участках, после чего взялись за частные территории.
Конституционный суд РФ ранее пресек попытку ввести абсолютный запрет на установку НТО на придомовых участках муниципалитета, признав запрет незаконным. Российским бизнесменам сейчас настоятельно рекомендуют инвестировать миллионы в создание новых типовых точек. При этом владельцы НТО рискуют столкнуться с высокими штрафами - речь идет о сумме до 10 тысяч рублей в день.
У входов в торговые киоски и павильоны представители власти порой даже устанавливают ограждения, попросту принуждая таким образом предпринимателей к закрытию бизнеса.
В администрации Мотовилихи недавно состоялась встреча замглавы Перми Виктора Агеева с представителями МСБ. Чиновник обратил внимание предпринимателей на исчерпывающий перечень правил установки типовых павильонов и киосков.
«У нас был мораторий, но давайте признаем, что мы не наблюдаем, особенно на частных территориях, какого-то движения по изменению облика НТО по типовому проекту, - отметил Агеев. - Все, они отслужили и должны закончить свою жизнь».
При этом киоскеры подчеркнули: официальный мораторий на штрафы для НТО на придомовых участках в Перми на сегодняшний день отсутствует.
Настаивать на существенных финансовых вливаниях в радикальное обновление НТО чиновники должны лишь после того, как предоставят субъектам МСБ гарантии наличия у них права на размещение их на таких территориях. Об этом заявил Сергей Зекунов, возглавляющий пермское отделение Ассоциации малоформатной торговли. Он полагает, что пермское правительство также должно гарантировать бизнесу стабильность на ближайшие несколько лет.
«Пока происходит наоборот. Ни один предприниматель не вложит такие значительные деньги в постройку нового киоска, пока не получит гарантии, что его не снесут», - пояснил Зекунов.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал в минувшем году распоряжение, регламентирующее неотложные меры, направленные на оказание поддержки субъектам МСБ в торговой отрасли. Лидерам субъектов РФ Мишустин порекомендовал обеспечить максимальный доступ покупателей к торговым точкам, включая нестационарные.