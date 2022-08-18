VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

Алексей Волков, вице-президент, директор по информационной безопасности VK:«Ещё в детстве нас учат, что, переходя дорогу, нужно обязательно посмотреть по сторонам — это поможет снизить риски. Точно так же работает и информационная безопасность: если знать правила и не забывать об осторожности, риск лишиться доступа к аккаунту становится намного ниже. В рамках VK Protect мы создаём всё больше инструментов для защиты пользователей, но в то же время советуем не забывать про основные правила — например, регулярную смену паролей и двухфакторную аутентификацию. И рекомендуем не использовать одинаковые пароли в разных сервисах. Если однажды один из них взломают, другие аккаунты окажутся под угрозой».