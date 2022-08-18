В Тюменской области к 1 сентября все школы проверят на безопасность

В День знаний и единый день голосования тюменские полицейские, а также росгвардейцы, пожарные и спасатели будут нести службу в усиленном режиме. С учетом обстановки, сложившейся в стране и мире, губернатор рекомендовал правоохранительным органам повысить бдительность.