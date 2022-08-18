В Тюменской области к 1 сентября все школы проверят на безопасность

Вопросы безопасности обсудили на очередном совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области, которое провел губернатор региона Александр Моор.
«Сто процентов государственных и муниципальных образовательных учреждений региона охраняются и оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, а также средствами передачи тревожных сообщений», — рассказал заместитель губернатора, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер. Работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования и подготовка к Дню знаний проходят в плановом режиме.
Перед началом нового учебного года все учреждения образования будут тщательно проверены на предмет антитеррористической защищенности, доложили представители УМВД России по Тюменской области, регионального управления Росгвардии и областного ГУ МЧС РФ. Подобные проверки пройдут и на избирательных участках.
В День знаний и единый день голосования тюменские полицейские, а также росгвардейцы, пожарные и спасатели будут нести службу в усиленном режиме. С учетом обстановки, сложившейся в стране и мире, губернатор рекомендовал правоохранительным органам повысить бдительность.
Также участники заседания рассмотрели состояние антитеррористической защищенности гостиниц. Обеспечить ее — обязанность собственников. Все крупные гостиницы в Тюменской области уже провели необходимые мероприятия
В связи с состоявшимися в последнее время кадровыми назначениями в состав антитеррористической комиссии Тюменской области включены начальник РУ ФСБ России Владимир Овчинников, вице-губернатор Ольга Кузнечевских и заместитель губернатора Павел Белявский.