В Тюменской области доходы превысили 70 процентов от годового плана

Расходы бюджета Тюменской области за первые шесть месяцев текущего года составили более 128,4 миллиарда рублей. Свыше 60 процентов бюджетных расходов приходятся на финансирование социальной сферы, подчеркнул Михаил Таранов. Выполнены все обязательства регионального бюджета перед органами местного самоуправления.