В Тюменской области доходы превысили 70 процентов от годового плана

«Основным источником пополнения областного бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций — 78 процентов от общего объема поступивших налоговых и неналоговых доходов», пояснил руководитель профильного ведомства.
Расходы бюджета Тюменской области за первые шесть месяцев текущего года составили более 128,4 миллиарда рублей. Свыше 60 процентов бюджетных расходов приходятся на финансирование социальной сферы, подчеркнул Михаил Таранов. Выполнены все обязательства регионального бюджета перед органами местного самоуправления.
По итогам первого полугодия обеспечена сбалансированность регионального и муниципальных бюджетов, констатировал директор департамента финансов.
«Мы показали успешное исполнение бюджета в первом полугодии. Дальше работаем по ранее намеченным планам, внимательно наблюдая за развитием ситуации в региональной, российской и мировой экономике», — прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.