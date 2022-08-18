В Тюмени родком против музыкантов, травма на хлебокомбинате, супруги убили знакомую

Как сообщает ГИТ по Тюменской области, инцидент произошел 27 июня. Тогда во время приготовления теста женщина отвлеклась и не заметила подпор шнека. Сотрудница хлебзавода попыталась справиться с неприятностью самостоятельно и решила расчистить уплотнение рукой. Она не успела среагировать, когда механизм снова заработал, и ей оторвало руку.