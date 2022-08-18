В Тюмени родком против музыкантов, травма на хлебокомбинате, супруги убили знакомую

Тюменский родительский комитет недоволен молодыми музыкантами
«Наш город» пообщался вокалистом молодежной группы «ЗАВТРА БРОШУ» Валерием Штейнбоком. Выступления контролировали сотрудники прокуратуры, а родительский комитет не раз жаловался на исполнителей. Хоть тексты песен у «ЗАВТРА БРОШУ» достаточно провокационные, руководитель считает, что они не влияют на слушателей.
По словам Валерия Штейнбока, в первую очередь на детей и подростков влияет воспитание родителей. Вокалист отметил, что сам слушал песни с нецензурной бранью, но родители ни разу не слышали от него подобного.
Что касается выступлений, то в них не нашли ничего плохого. «Наоборот, говорили, что мы доносим правильные вещи со сцены, несмотря на „грязный“ текст», — отметил исполнитель.
При этом родительский комитет мало волнует, что классики русской литературы также писали провокационные произведения. В некоторых стихах присутствовала и нецензурная брань. Среди таких авторов: Сергей Есенин и Владимир Маяковский.
Тюменка потеряла руку на хлебзаводе
В областной столице произошел очередной несчастный случай на производстве. В этот раз одна из работниц потеряла руку в процессе работы.
Как сообщает ГИТ по Тюменской области, инцидент произошел 27 июня. Тогда во время приготовления теста женщина отвлеклась и не заметила подпор шнека. Сотрудница хлебзавода попыталась справиться с неприятностью самостоятельно и решила расчистить уплотнение рукой. Она не успела среагировать, когда механизм снова заработал, и ей оторвало руку.
Согласно итогам расследования, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работы и нарушение инструкций. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.
В Тюмени супруги из ревности убили знакомую
По информации регионального Следственного комитета семейная пара оказалась на скамье подсудимых. Супругов обвиняют в убийстве женщины, которая приходилась им знакомой.
Следствие предполагает, что у супругов произошла серьезная ссора из-за ревности. В ходе конфликта они пришли к составлению плана убийства женщины 1985 года рождения.
Согласно плану, супруг пригласил знакомую на свидание, где семейная пара и убила ее. Обыскав дом семейной пары, следователи обнаружили вещи убитой, которые бросили в огонь. Дело будет рассмотрено в суде