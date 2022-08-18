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В Тюмени прошел областной фестиваль казачьей культуры «Благовест»

18 августа 07:18
Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области
В Тюменской области уже в 24 раз прошел состоялся фестиваль казачьей культуры «Благовест». В мероприятии приняли участие более 70 коллективов и отдельных исполнителей из местных жителей, а также гости из соседних регионов и Казахстана, сообщает Комитет по делам национальностей Тюменской области.

Участники награждены дипломами лауреатов первой степени в разных номинациях.

Громкое событие, которое проводится ежегодно в рамках реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года, утвержденной указом президента РФ Владимиром Путиным. В этом году впервые день проведения фестиваля совпал с днем празднования 78-летия Тюменской области.

Организаторами фестиваля являются Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Тюменской области, отдельское казачье общество Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества Всероссийского казачьего общества, Региональная общественная организация «Координационный Совет национальных объединений Тюменской области», ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Дворец национальных культур „Строитель“».

Стоит отметить, что Тюменская область относится к числу регионов с наиболее многонациональным составом населения. Здесь проживают представители более ста пятидесяти национальностей и народностей. К наиболее многочисленным относятся русские, татары, украинцы, казахи, немцы. Каждый народ имеет свою самобытную культуру, историю, традиции и для каждого из них Тюменская область стала родным домом.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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