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В Тюмени на улице Щербакова появилась новая автобусная остановка

18 августа 12:53
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице Щербакова появилась новая автобусная остановка, сообщает МКУ «Тюменьгортранс». Более того, остановки по ул. Григория Алексеева теперь называются «ул. Петра Бабичева».

«Новая автобусная остановка «ул. Усадебная» появилась по ул. Щербакова, 213/1 (при движении в сторону ул. Дружбы)»сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» сообщал, что в феврале на маршруте автобуса №71 появилась остановка «ул. Парковая». С 9 июня маршрут №65 останавливается на остановке «ул. Валентины Трофимовой». Рейс №99 заберёт и высадит пассажиров на новой станции в направлении дач. Всю интересующую информацию по поводу графика движений автобусов можно узнать на официальном сайте «Тюменьгортранс».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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