В Тюмени на улице Щербакова появилась новая автобусная остановка

Ранее «Наш город» сообщал, что в феврале на маршруте автобуса №71 появилась остановка «ул. Парковая». С 9 июня маршрут №65 останавливается на остановке «ул. Валентины Трофимовой». Рейс №99 заберёт и высадит пассажиров на новой станции в направлении дач. Всю интересующую информацию по поводу графика движений автобусов можно узнать на официальном сайте «Тюменьгортранс».