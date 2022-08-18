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В Тюмени на отремонтированной дороге появились колеи

18 августа 05:18
Фото: 1Mi
Тюменцы жалуются на ямочный ремонт, проведенный на улице Московский тракт в районе выезда из города. Автовладельцы отмечают, что качество дорог не улучшилось — колейность дорожного покрытия осталась на прежнем уровне.
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Тюмень

«По отремонтированным дорогам скачешь хуже, чем по ямам», говорят тюменцы.

Горожане подчеркивают, что качество дорожных работ и обслуживание дорог оставляют желать лучшего — начиная от уборки снега и заканчивая нанесением дорожной разметки. Хотя на разметку в этом году из бюджета было выделено более 100 миллионов рублей, на ремонт и реконструкцию дорог — 6,5 миллиардов рублей.

«Когда заплатки делали на Московском тракте — перекрывали полосы движения, были пробки. Сделали бы уже нормально. По идее здесь нужно было не асфальт класть в колею, а снимать колейность фрезой по всему полотну. Затем уже класть заново асфальт слоем толщиной в 8 сантиметров, так как это — федеральная трасса», отметил Юрий П.

#Новости#Тюмень#Дороги#Валентина Бурнашева#Общество
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