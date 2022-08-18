В Тюмени на отремонтированной дороге появились колеи

«Когда заплатки делали на Московском тракте — перекрывали полосы движения, были пробки. Сделали бы уже нормально. По идее здесь нужно было не асфальт класть в колею, а снимать колейность фрезой по всему полотну. Затем уже класть заново асфальт слоем толщиной в 8 сантиметров, так как это — федеральная трасса», отметил Юрий П.