nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на хлебокомбинате женщине оторвало кисть руки

18 августа 10:26
Фото: 1Mi
В Тюмени 27 июня ночью зафиксирован несчастный случай на производстве. При приготовлении теста работница отвлеклась и произошел подпор шнека мукой. Тестовод пыталась рукой очистить уплотнение, в итоге ей оторвало правую кисть руки, сообщает ГИТ по Тюменской области.

Информация о происшествии появилась 18 августа, инцидент произошел на Хлебокомбинате «АБСОЛЮТ».

«Тестовод просунула руку в тканевой рукав для очистки от образовавшегося уплотнения муки. После удаления муки шнек раздатчика продолжил работу, в результате чего пострадавшая получила производственную травму»сообщили представители ведомства.

Было проведено расследование, специалисты отметили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работы и нарушения инструкций. Юрлицо привлечено к административной ответственности.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2021 году ФСС выплатил тюменцам 1,5 млрд рублей из-за несчастных случаев на производстве.

Материалы по теме
Фонд социального страхования выплатил тюменцам 12,5 миллиардов рублей в 2021 году
#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25