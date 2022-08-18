В Тюмени на хлебокомбинате женщине оторвало кисть руки

В Тюмени 27 июня ночью зафиксирован несчастный случай на производстве. При приготовлении теста работница отвлеклась и произошел подпор шнека мукой. Тестовод пыталась рукой очистить уплотнение, в итоге ей оторвало правую кисть руки, сообщает ГИТ по Тюменской области.

Информация о происшествии появилась 18 августа, инцидент произошел на Хлебокомбинате «АБСОЛЮТ». «Тестовод просунула руку в тканевой рукав для очистки от образовавшегося уплотнения муки. После удаления муки шнек раздатчика продолжил работу, в результате чего пострадавшая получила производственную травму»сообщили представители ведомства. Было проведено расследование, специалисты отметили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работы и нарушения инструкций. Юрлицо привлечено к административной ответственности. Ранее «Наш город» сообщал, что в 2021 году ФСС выплатил тюменцам 1,5 млрд рублей из-за несчастных случаев на производстве. Материалы по теме Фонд социального страхования выплатил тюменцам 12,5 миллиардов рублей в 2021 году