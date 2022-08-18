В Тюмени на хлебокомбинате женщине оторвало кисть руки

Информация о происшествии появилась 18 августа, инцидент произошел на Хлебокомбинате «АБСОЛЮТ».
«Тестовод просунула руку в тканевой рукав для очистки от образовавшегося уплотнения муки. После удаления муки шнек раздатчика продолжил работу, в результате чего пострадавшая получила производственную травму»сообщили представители ведомства.
Было проведено расследование, специалисты отметили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работы и нарушения инструкций. Юрлицо привлечено к административной ответственности.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2021 году ФСС выплатил тюменцам 1,5 млрд рублей из-за несчастных случаев на производстве.