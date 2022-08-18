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В Тюмени будут судить женщину, похитившую 4-летнюю девочку

18 августа 06:51
Фото: 1Mi
Тюменский Ленинский районный суд будет рассматривать уголовное дело Замиры Бакиевой, которая обвиняется в похищении ребенка. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Напомним, 24 июня Замира Бакиева под предлогом проводить девочку домой, увела ее из многоквартирного жилого дома на улице Харьковской, а после этого удерживала ребенка у себя дома.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям девочку удалось быстро найти. А Замиру Бакиеву суд отправил в СИЗО до 24 августа.

Теперь первое судебное заседание по делу Замиры Бакиевой назначено на 23 августа. Его рассмотрение пройдет в закрытом режиме.

Ранее «Наш город» писал о тюменце, якобы укравшем собственного сына, его уличили в пьянстве за рулем.

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