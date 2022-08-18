В Тюмени будут судить женщину, похитившую 4-летнюю девочку

Напомним, 24 июня Замира Бакиева под предлогом проводить девочку домой, увела ее из многоквартирного жилого дома на улице Харьковской, а после этого удерживала ребенка у себя дома.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям девочку удалось быстро найти. А Замиру Бакиеву суд отправил в СИЗО до 24 августа.
Теперь первое судебное заседание по делу Замиры Бакиевой назначено на 23 августа. Его рассмотрение пройдет в закрытом режиме.
Ранее «Наш город» писал о тюменце, якобы укравшем собственного сына, его уличили в пьянстве за рулем.