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В будущем тюменском планетарии в круглой бане скоро начнутся противоаварийные работы

18 августа 01:24
Фото: 2ГИС
На месте Круглой бани на Ленина, 3 в Тюмени будет построен современный планетарий. Об этом стало известно еще в 2019 году. «Нашему городу» удалось узнать о процессе работы и о том, что было сделано за три года.
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Тюмень

Данный проект будет исполнять компания, которой принадлежит идея и реализация крупнейшего в мире Планетария № 1. Идейным вдохновителем реконструкции тюменского памятника конструктивизма является инвестор Евгений Гудов.

В феврале 2019 года в своих социальных сетях Евгений писал о том, что планирует открыть новый планетарий и ищет самые необычные места для популяризации и развития российской науки.

Кроме того, инвестор отметил, что видит проект следующим образом: 16-метровый двухъярусный планетарий с помещением с метеоритом, галереей космических аппаратов и специальными лекционными пространствами.

«Наш город» связался с Евгением Гудовым.

«Сложно назвать планируемый объект филиалом. На месте ленинской бани будет местная команда и своя лаборатория. Концепция, идеи и формат работы будет как в планетарии Санкт-Петербурга», поделился с нами Евгений.

Историческая значимость Круглой бани

Вообще, здание Круглой бани является одним из самых известных и узнаваемых мест областной столицы Сибири. Баня появилась осенью 1929 года, строительство завершилось ровно через два года.

Фото: 2ГИС

Известно, что над зданием трудились множество рабочих, а для государство это было серьезным и достаточно затратным вложением. Идейным вдохновителем проекта был советский архитектор и лидер ленинградского конструктивизма Александр Никольский. Он уже был известен подобными объектами. Например, круглыми банями в поселке Лесном в Ленинграде.

В 90-х годах баня начала разваливаться. К 2000-м годам ленинская баня получила статус объекта культурного и исторического значения. Но такой статус имела недолго.

Многие инвесторы были заинтересованы в том, чтобы построить на месте памятника культурного наследия свои объекты. Городские власти поддержали проектную идею Гудова.

Проходят ли строительные работы сейчас?

Евгений рассказал «Нашему городу» о том, что сейчас идет уточнение предметов охраны. В этом месяце два раза в Тюмень приезжали специальные эксперты из Санкт-Петербурга и осматривали здание бани.

«В этом году будут производиться противоаварийные работы и убрана пристройка. Она не является историческим памятником. Также будет восстановлен козырек, который обнаружили в исторических чертежах в архиве в Екатеринбурге», прокомментировал инвестор.

Гудов добавил, что была найдена подпись архитектора. Сейчас специалисты пытаются выяснить, кому она принадлежала.

Что касается финансирования, то оно обсуждается и согласуется со Сбербанком. По словам Евгения, стоимость реконструкции обойдется компании в 80 миллионов рублей. Оборудования для внутреннего наполнения планетария будет привезено из Санкт-Петербурга и оплачивается отдельно. Импортные стройматериалы были закуплены заранее.

Осенью 2019 года глава города Руслан Кухарук заявлял, что даже при передаче здания под планетарий у него останется охранный статус. Городская администрация совсем не против того, чтобы планетарий стал излюбленным местом для тюменской молодежи.

В прошлом году сам Евгений отмечал, что хочет создать знаковый проект — большой научное пространство для развития и популяризации дизайна, архитектуры, строительства и робототехники. Кроме того, он добавлял, что тюменский планетарий будет внешне похоже на здание «Бутылка» на острове Новая Голландия в культурном центре России.

Что ж, финальный вариант нового научного центра Тюмени мы увидим еще нескоро.

На наш вопрос о том, почему Евгений остановился именно на нашем городе, инвестор ответил:

«Посмотрите на здание нашего Планетария № 1 в Санкт-Петербурге и сразу все поймете», уверил Гудов.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская каланча возвращает звание «белой башни». Два года назад в августе в пожарной каланче на улице Осипенко разгорелся пожар. Кусок горевшего шифера повредил саму«белую башню». В настоящий момент объект культурного наследия практически удалось восстановить.

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