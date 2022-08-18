В будущем тюменском планетарии в круглой бане скоро начнутся противоаварийные работы

Данный проект будет исполнять компания, которой принадлежит идея и реализация крупнейшего в мире Планетария № 1. Идейным вдохновителем реконструкции тюменского памятника конструктивизма является инвестор Евгений Гудов.
В феврале 2019 года в своих социальных сетях Евгений писал о том, что планирует открыть новый планетарий и ищет самые необычные места для популяризации и развития российской науки.
Кроме того, инвестор отметил, что видит проект следующим образом: 16-метровый двухъярусный планетарий с помещением с метеоритом, галереей космических аппаратов и специальными лекционными пространствами.
«Наш город» связался с Евгением Гудовым.
«Сложно назвать планируемый объект филиалом. На месте ленинской бани будет местная команда и своя лаборатория. Концепция, идеи и формат работы будет как в планетарии Санкт-Петербурга», поделился с нами Евгений.
Вообще, здание Круглой бани является одним из самых известных и узнаваемых мест областной столицы Сибири. Баня появилась осенью 1929 года, строительство завершилось ровно через два года.
Известно, что над зданием трудились множество рабочих, а для государство это было серьезным и достаточно затратным вложением. Идейным вдохновителем проекта был советский архитектор и лидер ленинградского конструктивизма Александр Никольский. Он уже был известен подобными объектами. Например, круглыми банями в поселке Лесном в Ленинграде.
В 90-х годах баня начала разваливаться. К 2000-м годам ленинская баня получила статус объекта культурного и исторического значения. Но такой статус имела недолго.
Многие инвесторы были заинтересованы в том, чтобы построить на месте памятника культурного наследия свои объекты. Городские власти поддержали проектную идею Гудова.
Евгений рассказал «Нашему городу» о том, что сейчас идет уточнение предметов охраны. В этом месяце два раза в Тюмень приезжали специальные эксперты из Санкт-Петербурга и осматривали здание бани.
«В этом году будут производиться противоаварийные работы и убрана пристройка. Она не является историческим памятником. Также будет восстановлен козырек, который обнаружили в исторических чертежах в архиве в Екатеринбурге», прокомментировал инвестор.
Гудов добавил, что была найдена подпись архитектора. Сейчас специалисты пытаются выяснить, кому она принадлежала.
Что касается финансирования, то оно обсуждается и согласуется со Сбербанком. По словам Евгения, стоимость реконструкции обойдется компании в 80 миллионов рублей. Оборудования для внутреннего наполнения планетария будет привезено из Санкт-Петербурга и оплачивается отдельно. Импортные стройматериалы были закуплены заранее.
Осенью 2019 года глава города Руслан Кухарук заявлял, что даже при передаче здания под планетарий у него останется охранный статус. Городская администрация совсем не против того, чтобы планетарий стал излюбленным местом для тюменской молодежи.
В прошлом году сам Евгений отмечал, что хочет создать знаковый проект — большой научное пространство для развития и популяризации дизайна, архитектуры, строительства и робототехники. Кроме того, он добавлял, что тюменский планетарий будет внешне похоже на здание «Бутылка» на острове Новая Голландия в культурном центре России.
Что ж, финальный вариант нового научного центра Тюмени мы увидим еще нескоро.
На наш вопрос о том, почему Евгений остановился именно на нашем городе, инвестор ответил:
«Посмотрите на здание нашего Планетария № 1 в Санкт-Петербурге и сразу все поймете», уверил Гудов.