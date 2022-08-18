Ущерб 677 тысяч рублей: в Тюменской области трое мужчин напали на незнакомца

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что в момент, когда он шел домой, на него напали трое неизвестных. Злоумышленники избили его, а также похитили ювелирные украшения, телефон и 30 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 677 тысяч рублей.