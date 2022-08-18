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Ущерб 677 тысяч рублей: в Тюменской области трое мужчин напали на незнакомца

18 августа 02:28
Фото: 1Mi
В Тюменской области по горячим следам были задержаны подозреваемые в разбое. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
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Суд

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что в момент, когда он шел домой, на него напали трое неизвестных. Злоумышленники избили его, а также похитили ювелирные украшения, телефон и 30 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 677 тысяч рублей.

Вскоре были задержаны молодые люди, подходящие под описание. Они дали признательные показания и рассказали о мотивах преступления. Обвиняемые планировали украсть ценные вещи и сбыть их.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком вплоть до 12 лет. Они находятся под арестом, продолжается расследование. Краденное было возвращено пострадавшему.

Ранее «Наш город» писал о тюменце, который напал на незнакомца из-за отказа в сигарете. Он жестоко избил его.

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